Mehmet Akif Ersoy kimdir? Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kim? Kaç yaşında? Mehmet Akif Ersoy kiminle evli?

Mehmet Akif Ersoy, 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü.