Mehmet Akif Ersoy kimdir? Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kim? Kaç yaşında? Mehmet Akif Ersoy kiminle evli?
Habertürk spikerlerinden Mehmet Akif Ersoy'un ismi sosyal medyada ve internette gündem oldu. Peki Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında? Nereli? Mehmet Akif Ersoy kiminle evli?
Habertürk TV'nin spikerlerinden Mehmet Akif Ersoy'un ismi dönem dönem sosyal medyada ve internette gündem olmaya devam ediyor. Kullanıcılar Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili bilgileri araştırıyor.
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MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? KİMİNLE EVLİ?
Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite öncesi eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.
Mehmet Akif Ersoy, 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü.