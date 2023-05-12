Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında? Nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kim?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında, nereli?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 22 Aralık 1976'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bürokrat ve siyasetçi olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kasapoğlu, yine aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapmıştır. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışmış, Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusu ile doktora derecesi almıştır.