Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında? Nereli? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kim?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kasapoğlu, yine aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapmıştır. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışmış, Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusu ile doktora derecesi almıştır.