Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim? Mehmet Özhaseki kaç yaşında, nereli?
Mehmet Özhaseki ismi sosyal medya ve internette günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. Kullanıcılar Mehmet Özhaseki ile ilgili sorgulatmalar yapmaya başladı. Peki Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu?
Mehmet Özhaseki ismi, sosyal medyada gündem olurken günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu. Mehmet Özhaseki ismi internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı.
Peki Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR? MEHMET ÖZHASEKİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Özhaseki, 27 Mayıs 1957'de Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Siyasetçi olan Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Özhaseki, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Mehmet Özhaseki'nin asıl soyadı Karakebap'dı. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yapmıştır.