Mehmet Özhaseki kimdir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim? Mehmet Özhaseki kaç yaşında, nereli?

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Peki Mehmet Özhaseki kimdir? Mehmet Özhaseki kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...