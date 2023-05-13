Mevlüt Karakaya kimdir? Mevlüt Karakaya kaç yaşında? Nereli? MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya kim?

Mevlüt Karakaya, 1999 ile 2003 yılları arasında, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman ve Bankacılık konularında dersler vermiştir. Üniversite Senatosu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari ve akademik görevlerde bulunmuştur.