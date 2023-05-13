Mevlüt Karakaya kimdir? Mevlüt Karakaya kaç yaşında? Nereli? MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya kim?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP'nin Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya kimdir? Mevlüt Karakaya kaç yaşında, nereli?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Mevlüt Karakaya'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya kimdir? Mevlüt Karakaya kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
MEVLÜT KARAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Mevlüt Karakaya, 15 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi.
Mevlüt Karakaya, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1988 yılında yüksek lisansını tamamlayan Karakaya, 1992 yılında da doktorasını tamamlamıştır. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör olmuştur.
Mevlüt Karakaya, 1999 ile 2003 yılları arasında, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman ve Bankacılık konularında dersler vermiştir. Üniversite Senatosu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari ve akademik görevlerde bulunmuştur.