Murat Zorluoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Murat Zorluoğlu'nun ismi sosyal medya ve internette en çok konuşulan konu başlıklarının arasına girdi. Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Zorluoğlu ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
Murat Zorluoğlu'nun ismi sosyal medya ve internette en çok aratılan ve konuşulan konu başlıklarından biri olarak gündeme girdi.
Murat Zorluoğlu'nun gündem olmasının ardından 'Murat Zorluoğlu kimdir, Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli' sorgulamaları yapılmaya başlandı.
Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Zorluoğlu ne iş yapıyor? İşte detaylar...
MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR? MURAT ZORLUOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyaya geldi. Murat Zorluoğlu, ilkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.