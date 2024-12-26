"Ne kaybederiz?" dedi şirketini kurdu: Artık paraya para demiyor!

Usta, uluslararası pazarda birçok firma ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yaptığımız ve yapacağımız işleri anlattık. Biraz da fazla çalışma sonucunda 17 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, tabii bunların başında ABD, Kanada, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler geliyor. Çoğu Avrupa ülkesi ama bizim için en mühim olan çok uzakta olduğu için ABD oldu. Orası bizim için gerçekten zor oldu." dedi.