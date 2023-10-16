Necati Kerim Uzuner Kimdir? Uzuner Çetesi Nedir?

Necati Kerim Uzuner kimdir merak edildi çünkü İçişleri Bakanlığı suç çetelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul'da yürütülen 'kafes' operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit çetesi' olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği sanılan önemli miktarda altın, önemli miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi.

Necati Kerim Uzuner Kimdir?

Uzuner çetesi olarak bilinen Sinop'un ünlü suç çetesi çökertildi. Bu olayın ardından birçok kişi Necati Kerim Uzuner kimdir konusunda detaylı bir araştırma yapıyor. Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 14 şüpheli şahıs yakalandı.

13 çete üyesi tutuklandı, 1 çete üyesi ise adli kontrol altına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Necati Kerim Uzuner liderliğindeki Uzuner isimli Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik toplam 8 suç örgütü elebaşıyla birlikte operasyon düzenlendi.

Sinop Huzura Kavuştu!

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından bildirildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin, vatandaşları banka müşteri hizmetlerine benzeyen telefon numaralarından arayarak, kendilerini müşteri temsilcisi gibi göstererek dolandırdıkları, elde ettikleri parayı kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye ait 40 milyon lira işlem hacmine sahip toplam 153 banka hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.