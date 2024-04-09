Necla Güngör Kırağası kimdir?

Necla Güngör Kırağası çocukluğundan beri sporun içindedir ve sporla ilgili bir alanın içinde bulunmak ister. Spor onun için küçüklüğünden itibaren önemli bir yerdedir. Küçük yaşlarında da futbol ustalarıyla aynı yollardan geçeceğinin hayalini kurardı. Kırağası futbolun sadece erkeklere özgü olmadığını ve kadınlara da aşılanması gerektiğini düşünerek işe koyulur. Kırağası bu işe başladığında Türkiye'de yapan tek kadın futbol menajeridir.