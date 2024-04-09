Necla Güngör Kırağası kimdir?
Necla Güngör Kırağası Türk A Milli Takımının teknik direktörüdür.
Necla Güngör Kırağası çocukluğundan beri sporun içindedir ve sporla ilgili bir alanın içinde bulunmak ister. Spor onun için küçüklüğünden itibaren önemli bir yerdedir. Küçük yaşlarında da futbol ustalarıyla aynı yollardan geçeceğinin hayalini kurardı. Kırağası futbolun sadece erkeklere özgü olmadığını ve kadınlara da aşılanması gerektiğini düşünerek işe koyulur. Kırağası bu işe başladığında Türkiye'de yapan tek kadın futbol menajeridir.
Necla Güngör Kırağası 43 yaşındadır. Türkiye'nin ilk kadın futbol milli takım teknik direktörüdür. Kariyerinde cinsiyetini nötrlemek için çok çabalamıştır. Kadın olduğu için bir adım geriden gelmiştir sektörde ve bu algıyı yıkmak için çok çabalayıp başarmıştır. Pek çok kız çocuğunun hayatına dokunmuştur. Türkiye'nin gururu haline gelmiştir.
Necla Güngör Kırağası, otobüs şoförlüğünden emekli bir babanın ve ev hanımı bir annenin ortanca çocuğudur. Ailede sporla ilgilenen tek kişidir. Kardeşleri sigorta sektöründe çalışmaktadır. Dayısı ve amcası fanatik sayılabilecek şekilde futbol tutkunuydu.
Halk oyunları onadı, birincilikler kazandı. Karete yaptı. Hentbol oynadı, asla boş durmadı. Ankaragücü'nde başladı. Gençlerbirliği'nde çalışırken aynı zamanda Hacettepe'de okumaya devam etti.