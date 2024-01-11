Özcan Deniz Kimdir? Özcan Deniz Neden Gündem Oldu? Özcan Deniz Yaşı Aslen Nereli?
Kızıl Goncalar dizisinde yer alan Özcan Deniz yaptığı açıklama ile gündem oldu. Dizide dini değerlere hakaret edildiği gerekçesiyle RTÜK tarafından ceza yağmuruna tutuldu. Peki, Özcan Deniz Kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında ve aslen nereli?
Fox ekranlarında Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara Özgü Namal'la beraber dönen Özcan Deniz öfkelendi. RTÜK'e şikayet edilen dizi de tarikatlara ve dine hakaret edildiği iddia edildi. Diziye yayın yasağı gelmesi ardından Özcan Deniz şu açıklamayı yaptı: "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak.22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız"
Özcan Deniz Kimdir?
19 Ocak 1972 yılında Ankara'da doğdu. Özcan Deniz, Türk şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. İlk olarak müzik kariyeriyle tanınmaya başlayan Deniz, daha sonra sinema ve televizyon dünyasında da önemli bir yer edinmiştir.
Özcan Deniz, müziğe olan ilgisi nedeniyle genç yaşlarda şarkıcılık kariyerine adım atmıştır. İlk albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkıya"yı 1991 yılında çıkardıktan sonra müzik dünyasında tanınmaya başladı. Birçok albümü ve hit şarkısı bulunmaktadır.
Aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım atan Özcan Deniz, Türk televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde önemli roller üstlenmiştir. "Gülben Ergen ile birlikte rol aldığı "Yalancı Yarim" dizisi ve "Asmalı Konak" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir.