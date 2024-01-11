Özcan Deniz Kimdir? Özcan Deniz Neden Gündem Oldu? Özcan Deniz Yaşı Aslen Nereli?

Fox ekranlarında Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara Özgü Namal'la beraber dönen Özcan Deniz öfkelendi. RTÜK'e şikayet edilen dizi de tarikatlara ve dine hakaret edildiği iddia edildi. Diziye yayın yasağı gelmesi ardından Özcan Deniz şu açıklamayı yaptı: "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak.22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız"