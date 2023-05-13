Sadir Durmaz kimdir? Sadir Durmaz kaç yaşında? Nereli? MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Sadir Durmaz kim?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Sadir Durmaz'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Sadir Durmaz kimdir? Sadir Durmaz kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...