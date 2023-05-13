Sadir Durmaz kimdir? Sadir Durmaz kaç yaşında? Nereli? MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Sadir Durmaz kim?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'nin Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Sadir Durmaz kimdir? Sadir Durmaz kaç yaşında, nereli?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Sadir Durmaz'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki MHP Ankara Milletvekili Adayı Sadir Durmaz kimdir? Sadir Durmaz kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
SADİR DURMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Sadir Durmaz, 15 Temmuz 1963'te Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Sadir Durmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.
Sadir Durmaz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi (CIRIEC) Araştırma Merkezi Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı, Dünya Bankası İşbirliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yapmıştır.
SADİR DURMAZ'IN SİYASİ HAYATI
Sadir Durmaz, 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Yerköy belediye başkan adayı olmuştur.
Sadir Durmaz, TBMM'de 24. ve 25. dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. dönemde Ankara Milletvekili olarak seçildi.