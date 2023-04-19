Serdar Akinan kimdir? Kaç yaşında, Nereli?

1992 yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenliği yaptı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı.