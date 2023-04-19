Serdar Akinan kimdir? Kaç yaşında, Nereli?
Serdar Akinan'ın ismi sosyal medyada gündem oldu. Serdar Akinan ismi arama motorlarında araştırılmaya başlanırken hayatı da merak konusu oldu. Peki Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında ve nereli? Serdar Akinan'ın mesleği ne? İşte detaylar...
YouTube'da yayınladığı videolarda çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut ile röportaj yapan gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Akinan, gözaltına alındığını 19 Nisan sabah saat 05.16'da Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Serdar Akinan'ın kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? İşte Serdar Akinan hayatı ve biyografisi!
SERDAR AKİNAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Gazeteci Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve Tatar kökenlidir.
Serdar Akinan, 1987 yılında Milliyet Gazetesi'nde gece servisinde muhabir olarak 19 yaşında gazeteciliğe başladı.
1992 yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenliği yaptı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı.