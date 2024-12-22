Tarihe iz bırakan kadınlar… Göklerin kızı: Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001’de, 88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. O, sadece bir pilot değil, bir devrimciydi. Onun hayatı, bir kadının sadece gökyüzünde değil, toplumda da nasıl devrim yaratabileceğinin kanıtıdır.

Sabiha Gökçen’in adını taşıyan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, onun Türk havacılığına ve kadın hareketine yaptığı katkıları ölümsüzleştiriyor.