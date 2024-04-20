Türkmen şair ve filozof Firaki, doğumunun 300. yılında Ankara'da anıldı! Peki Firaki kimdir?

Türkmenlerin millî şairi Mahtumkulu, yalnız Türkmenistan’da değil diğer Türk devlet ve topluluklarında da tanınan ve sevilen bir şairdir. Şairin şiirleri pek çok dile çevrilmiştir. Mahtumkulu Firaki şiirleriyle Türkmenleri bir arada tutmaya ve devlet kurmaya yönlendirmiştir.

Mahtumkulu’nun Gürgen ırmağı boyundaki Hacıgovşan denilen yerde doğduğu rivayet edilmektedir. Doğum tarihi için 1724 yılının daha kesin olduğu görülmektedir.