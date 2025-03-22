Yeşilçam’ın efsane ismi aramızdan ayrıldı, Filiz Akın kimdir? İşte hayatı...
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri, beyaz perdenin "Avrupai yüzü" olarak anılan Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. İşte, unutulmaz sanatçının kariyeri ve hayat hikayesi...
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Akın’ın vefatını resmi bir açıklamayla duyurdu.
Türk sinemasının en zarif ve modern yüzlerinden biri olarak kabul edilen Filiz Akın, aslında “Suna Akın” adıyla 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Annesi Habibe Leman Şaşırmaz terzilik yaparken, babası Bekir Sami Akın Afyonlu bir hâkimdi.
Arnavut ve Çerkes kökenli bir aileden gelen Akın, sanatçı ruhunu erken yaşlarda göstermeye başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay’daki Sarar İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, ortaokul ve liseyi yatılı ve burslu olarak Ankara Koleji’nde okudu.
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası" olarak anılan usta oyuncu, sinema kariyerinde hem yeteneği hem de zarafetiyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
Yeşilçam filmlerinde "beyaz perdenin Avrupai yüzü", "kolejli kız" ve "sarışın yıldız" gibi unvanlarla anılan Filiz Akın, Türk sinemasında önemli bir dönüşümün temsilcisi oldu.
SANAT HAYATINA ARTİST DERGİSİ İLE ADIM ATTI
Orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir seyahat şirketinde çalışmaya başlayan Filiz Akın’ın sinemaya adım atması, lise arkadaşı Oya San’ın annesinin ısrarıyla Artist mecmuasının yarışmasına katılmasıyla başladı. 1962’de bu yarışmada birinci oldu ancak ödülünü almak için bir filmde oynaması gerektiğini öğrenince önce geri adım attı. Sinema dünyasından gelen yoğun ısrarlar sonucunda, yönetmen Memduh Ün’ün ikna çabalarıyla “Akasyalar Açarken” filminde oynamayı kabul etti ve böylece Yeşilçam’daki yolculuğu başladı.
13 yıl süren sinema yolculuğunda Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Yılmaz Güney ve Tarık Akan gibi dönemin en önemli aktörleriyle başrolleri paylaştı. Çoğu filminde, usta dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm tarafından seslendirildi.
1964 yılında, Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenen Filiz Akın, 1965’te oğlu İlker İnanoğlu’nu dünyaya getirdi. Ancak, 1974’te bu evlilik sona erdi.
1975 yılında Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eden sanatçı, ekonomik nedenlerle bir dönem sahnede şarkıcılık da yaptı. Eylül 1979’da İzmir Efes Oteli’ne girerken bir saldırgan tarafından bacağından bıçaklandı. İlk ifadesinde Akın’a aşık olduğu için karşılık bulamadığını söyleyen saldırgan, daha sonra mafya lideri Mehmet Nabi İnciler tarafından azmettirildiğini iddia etti. Olayın ardından Filiz Akın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve aynı gece sahneye çıktı.
1982 yılında iş insanı Leon Bubi Rubinstein ile evlenerek Paris’e yerleşen usta sanatçı, burada 14 yıl boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürdü.
Ancak, sanattan kopamayan Akın, 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları adlı diziyle tekrar kamera karşısına geçti ve izleyicileriyle buluştu.
1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi ve bu evliliği nedeniyle 1998-2002 yılları arasında Paris Büyükelçiliği'nde bulundu.
2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparak düşüncelerini okuyucularıyla paylaşan sanatçı, 2008’de Filiz Akın’la Sohbetler programını Kanal 1’de, 2009’da ise Habertürk TV’de Filiz Akın’la Hafta Sonu Sohbetleri programını sundu.
KANSERLE MÜCADELEDE UMUT OLDU
2002 yılında nazofarenks kanserine yakalandığını öğrenen Akın, ABD’de gördüğü tedavi sayesinde hastalığı yendi. Ancak bu süreç, sanatçının hayatında derin izler bıraktı. Ağır kemoterapi tedavisi nedeniyle ses telleri zarar gördü ve sesinde değişiklikler meydana geldi. Ayrıca ameliyat süreci bir kulağında işitme kaybına yol açtı.
Bu zorlu deneyimlerini 2005 yılında Hayata Merhaba adlı kitabında anlatan sanatçı, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla birçok kampanya ve sosyal projeye destek verdi.
Sanatçı kimliğinin yanı sıra mutfağa olan ilgisini de keşfeden Filiz Akın, 40 yaşından sonra yemek yapmaya olan tutkusunu bir yaşam biçimi haline getirdi. 2013 yılında Lezzete Merhaba adlı kitabını yazarak bu ilgisini okuyucularıyla paylaştı.
YEŞİLÇAM'IN "SARIŞIN ESAS KADINI"
Kariyerinin ilk yıllarında genellikle "şımarık zengin kız" rollerinde izleyici karşısına çıkan Filiz Akın, daha sonra masum, kırılgan ve fedakâr kadın karakterleri canlandırarak sinema dünyasında farklı bir yer edindi. Yeşilçam’da siyah saçlı kadın oyuncuların hâkimiyetini yıkarak "sarışın esas kadın" kavramını sinemaya kazandırdı.
Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim gibi filmlerdeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Akın, özellikle Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı "Hilda" karakteriyle 1971 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
Sinemada aktif olduğu yıllarda "Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu" unvanına da sahip olan Akın, sadece oyunculuğuyla değil, zarafeti ve tarzıyla da ilham kaynağı oldu.
Filiz Akın artık Yeşilçam’ın en parlak yıldızlarından biriydi. Oyunculuk kariyerinde en çok Cüneyt Arkın ile film çeken Akın, tam 22 filmde ünlü aktörle başrolü paylaştı.
Yeşilçam sinemasında genellikle zarif, masum ve iyi kalpli kadın rollerinde izlediğimiz Filiz Akın, sadece bir filmde kötü karakteri canlandırdı. 1967 yapımı Yıkılan Yuva filminde Cüneyt Arkın’la başrolleri paylaşan Akın, bu filmde alışılmışın dışında bir performans sergileyerek izleyiciyi şaşırttı.
Türk sinemasında dublajın yaygın olduğu yıllarda Filiz Akın’ın sesi, Adalet Cimboz, Jeyan Mahfi Tözüm, Tijen Par, Nevin Akkaya ve Sema Aybars gibi usta seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi. Ancak, 1963 yapımı İki Gemi Yanyana, Akın’ın kendi sesiyle rol aldığı tek film olarak sinema tarihine geçti.
13 filminde "Selma", en az 14 filminde ise "Filiz" adını kullandı.
Hatta, Çıtkırıldım (1966) filminde canlandırdığı karakterin adı Filiz Akın olarak kayıtlara geçti!
116 film, sayısız ödül ve unutulmaz karakterlerle dolu bir kariyer… Filiz Akın, sadece oyunculuğuyla değil, zarafeti ve güçlü duruşuyla da sinema tarihine adını yazdırdı.
FİLM LİSTESİ:
1962: Akasyalar Açarken
1962: Şehvet Uçurumları
1962: Battı Balık
1962: Sahte Nikâh
1962: Aşk Merdiveni
1963: Bekarlık Sultanlıktır
1963: Beyoğlu Piliçleri
1963: Kızlar Büyüdü
1963: Ölüm Bizi Ayıramaz
1963: Beyaz Güvercin
1963: Ölüme Çeyrek Var
1963: Bana Annemi Anlat
1963: İki Gemi Yanyana
1963: Zoraki Milyoner
1963: Arka Sokaklar
1963: Genç Kızların Sevgilisi
1964: Yankesici Kız
1964: Gurbet Kuşları
1964: Şoför Nebahat ve Kızı
1964: Kadın Berberi
1964: Meyhaneci
1964: Uçurumdaki Kadın
1964: Kardeş Kanı
1964: On Güzel Bacak
1964: İstanbul Sokaklarında
1964: Cübbeli Gelin
1964: Filinta Kadri
1964: Prangasız Mahkumlar
1964: Paylaşılmayan Sevgili
1964: Korkunç Şüphe
1964: Asfalt Rıza
1964: Tığ Gibi Delikanlı
1965: Yankesicinin Aşkı (Yankesici Kızın Aşkı)
1965: Tamirci Parçası
1965: Babasına Bak Oğlunu Al
1965: Fakir Gencin Romanı
1965: Ölüme Kadar
1965: Mirasyedi
1965: Oğlum Oğlum
1965: Sevinç Gözyaşları
1965: Şakayla Karışık
1966: Çıtkırıldım
1966: Affedilmeyen
1966: Kolejli Kızın Aşkı
1966: Vur Emri
1966: Kaderin Cilvesi
1966: Efkarlıyım Abiler
1966: Bar Kızı
1966: Erkek Severse
1966: Affet Sevgilim
1966: Acı Tesadüf
1966: Günahkar Kadın
1967: Silahlı Paşazade
1967: Ayrılık Saati
1967: Sözde Kızlar
1967: Bekar Odası
1967: Affet Beni
1967: Paşa Kızı
1967: Hindistan Cevizi
1967: Cici Gelin
1967: Yıkılan Yuva
1967: Serseriler Kralı
1967: Sefiller
1968: Arkadaşımın Aşkısın
1968: Kader
1968: Hırsız Kız
1968: Sabah Yıldızı
1968: Baharda Solan Çiçek
1968: Efkarlı Sosyetede
1968: Aşka Tövbe
1968: Yuvana Dön Baba
1968: Gül ve Şeker
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Benim de Kalbim Var
1968: İstanbul Tatili
1968: Aşkım Günahımdır
1968: Bazi-e eshgh
1969: Son Mektup
1969: Cilveli Kız
1969: Karlı Dağdaki Ateş
1969: Lekeli Melek
1969: Yaralı Kalp
1969: Hüzünlü Aşk
1969: Dağlar Kızı Reyhan
1969: Yumurcak
1970: Yuvasız Kuşlar
1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1970: Fadime
1970: Ankara Ekspresi
1970: Yarım Kalan Saadet
1970: Saadet Şehri
1970: İşportacı Kız
1970: Aşktan da Üstün
1970: Güzel Şoför
1970: Beyaz Güller
1971: Küçük Sevgilim
1971: Umutsuzlar
1971: Emine
1971: Ömrümce Unutamadım
1971: Oyun Bitti
1971: Fadime Cambazhane Gülü
1971: Seni Sevmek Kaderim
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: İki Esir
1971: Mah-pishooni
1972: Utanç
1972: Ayrılık
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Tatlı Dillim
1973: Karateci Kız
1973: Soyguncular
1973: Acı Hayat
1973: Zambaklar Açarken
1973: Ağlıyorum
1974: Yumurcak / Veda
1974: Almanyalı Yarim
1974: Memleketim
1975: Tatlı Cadının Maceraları
1975: Yumurcak Belalı Tatil
1975: Babaların Babası
1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
2011: Gün Akşam Oldu