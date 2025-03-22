Yeşilçam’ın efsane ismi aramızdan ayrıldı, Filiz Akın kimdir? İşte hayatı...

1975 yılında Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eden sanatçı, ekonomik nedenlerle bir dönem sahnede şarkıcılık da yaptı. Eylül 1979’da İzmir Efes Oteli’ne girerken bir saldırgan tarafından bacağından bıçaklandı. İlk ifadesinde Akın’a aşık olduğu için karşılık bulamadığını söyleyen saldırgan, daha sonra mafya lideri Mehmet Nabi İnciler tarafından azmettirildiğini iddia etti. Olayın ardından Filiz Akın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve aynı gece sahneye çıktı.