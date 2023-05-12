Yıldırım Tuğrul Türkeş kimdir? Yıldırım Tuğrul Türkeş kaç yaşında? Nereli? AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş kim?
AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti'nin Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş kimdir? Yıldırım Tuğrul Türkeş kaç yaşında, nereli?
AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı.
Peki AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş kimdir? Yıldırım Tuğrul Türkeş kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Yıldırım Tuğrul Türkeş, 1 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ekonomist ve siyasetçi olan Yıldırım Tuğrul Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğludur.
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ted Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Türkeş daha sonrasında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 2 yıl mimarlık okumuş sonrasında da Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.
Ticaret Bakanlığında Basın danışmanlığı görevini üstlenen Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. Türkeş aynı zamanda, Akşam, Son Havadis ve Yeni Harman gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştır. Ticaret fuarı organizasyonu alanında Turkuaz Fuarcılığı kuran Türkeş, Petkim AŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Birçok başka şirkette müdür ve müdür yardımcılığı görevi üstlendi.