Yıldırım Tuğrul Türkeş kimdir? Yıldırım Tuğrul Türkeş kaç yaşında? Nereli? AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş kim?

Ticaret Bakanlığında Basın danışmanlığı görevini üstlenen Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. Türkeş aynı zamanda, Akşam, Son Havadis ve Yeni Harman gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştır. Ticaret fuarı organizasyonu alanında Turkuaz Fuarcılığı kuran Türkeş, Petkim AŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Birçok başka şirkette müdür ve müdür yardımcılığı görevi üstlendi.