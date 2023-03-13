Yılmaz Gruda kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Yılmaz Gruda'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Gruda, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Peki Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yılmaz Gruda'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Yılmaz Gruda'nın sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken Gruda'nın menajeri Tümay Özokur'dan da açıklama geldi.
En son dijital dizi platformu Netflix'te Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Gruda'nın Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü'nde kırmızı alanda tedavi gördüğü belirtildi. Gruda'nın menajeri Tümay Özokur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın.
Haberin ardından Yılmaz Gruda'nın kim olduğu, sağlık durumunun nasıl olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, rol aldığı sinema ve tiyatro eserleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Peki Yılmaz Gruda kimdir? Yılmaz Gruda nereli? Yılmaz Gruda kaç yaşında? Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu nasıl? Yılmaz Gruda sinema filmleri ve tiyatro oyunları neler? İşte Yılmaz Gruda ile ilgili bilgiler...
YILMAZ GRUDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Gruda’dır. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine Mediha’dır. İlk Okulu İstanbul 12. İlkokulunda okudu. Anne-babası ayrıldığı için 5.sınıftayken Ankara'ya göç etti, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü.