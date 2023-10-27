Zaza Doğan Kimdir? Bakan Yerlikaya Çetenin Çökertildiğini Açıkladı!

Zaza Doğan, gerçek adı Doğan Aykut olan, İstanbul merkezli bir suç örgütü lideridir. 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doğan Aykut, 1990'lı yıllardan itibaren organize suç örgütü faaliyetlerine başlamıştır. Zaza Doğan kimdir sorusunu gelin daha detaylı bir şekilde açıklayalım!

Zaza Doğan Kimdir?

Zaza Doğan suç örgütü, silahlı tehdit, yaralama, şantaj, gasp, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık gibi çeşitli suç faaliyetlerinde bulunmuştur. Örgüt, özellikle İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde faaliyet göstermiştir. İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Zaza Doğan suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonu düzenlemiştir. Operasyon kapsamında Doğan Aykut dahil olmak üzere 100'den fazla şüpheli gözaltına alınmıştır. Doğan Aykut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Zaza Doğan'ın Suç Örgütü Faaliyetleri

Zaza Doğan suç örgütü, İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçelerde büyük bir güç ve etki sahibidir. Örgüt, silahlı tehdit, yaralama, şantaj, gasp, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi çeşitli suç faaliyetlerinde bulunmuştur. Örgütün silahlı tehdit ve yaralama faaliyetleri, genellikle rakip suç örgütleri ve iş insanları üzerinde baskı kurmak için kullanılmıştır.

Şantaj faaliyetleri, genellikle iş insanlarından para ve mal almak için kullanılmıştır. Gasp faaliyetleri, genellikle vatandaşların para ve değerli eşyalarını almak için kullanılmıştır. Uyuşturucu ticareti faaliyetleri, genellikle İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçelerde uyuşturucu dağıtımı yapmak için kullanılmıştır. Kaçakçılık faaliyetleri, genellikle İstanbul'dan diğer illere kaçak mal sokmak için kullanılmıştır.

Zaza Doğan'ın Yakalanması

İçişleri Bakanlığı, Zaza Doğan suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonunu 2023 yılında düzenlemiştir. Operasyon kapsamında Doğan Aykut dahil olmak üzere 100'den fazla şüpheli gözaltına alınmıştır. Doğan Aykut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Doğan Aykut'un yakalanması, Türkiye'de organize suç örgütü faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon olarak değerlendirilmiştir.

Zaza Doğan Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda Ele Geçirilenler

Zaza Doğan suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin kullandıkları çok sayıda silah, mühimmat ve para ele geçirilmiştir. Ayrıca, örgüt üyelerinin yasa dışı faaliyetlerini belgeleyen çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silahlar arasında tabancalar, tüfekler ve patlayıcı maddeler bulunmaktadır.

Ele geçirilen mühimmatlar arasında mermiler, roketler ve bombalar bulunmaktadır. Ele geçirilen paralar arasında Türk lirası, döviz ve altın bulunmaktadır. Ele geçirilen dijital materyaller arasında örgüt üyelerinin iletişim kayıtları, banka kayıtları ve fotoğraflar bulunmaktadır.

Zaza Doğan Suç Örgütünün Faaliyetlerinin Etkileri

Zaza Doğan suç örgütü'nün faaliyetleri, İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçelerde yaşayan vatandaşları huzursuz ettiği ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Örgütün silahlı tehdit ve yaralama faaliyetleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Şantaj faaliyetleri, iş insanlarının yatırım yapmalarını ve istihdam yaratmasını engellemektedir. Gasp faaliyetleri, vatandaşların ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Uyuşturucu ticareti faaliyetleri, uyuşturucu bağımlılığının artmasına ve suç oranlarının yükselmesine neden olmaktadır. Kaçakçılık faaliyetleri, devletin vergi kaybına ve ekonominin zarar görmesine neden olmaktadır.