12 soruda Müze Kart hakkında her şey
Türkiye’nin birçok yerinde geçerli olan Müze Kart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı olan 350’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak gezmeye olanak sağlıyor. İşte Müze Kart hakkında her şey.
Türkiye’nin birçok yerinde geçerli olan Müze Kart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı olan 350’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak gezmeye olanak sağlıyor. Müze Kart sayesinde önemli yapıları ve geçmiş uygarlık tarihlerinin yaşanmışlıklarını görebilir ve tanıyabilirsiniz. 1 yıl boyunca geçerliliği olan müze kart ile birçok yeri sınırsız şekilde hiçbir ücret ödemeden ziyaret edebilirsiniz.
Müzeler, bir konuda bilgi verirken nesnelerden ve görsellerden yararlanan sergi alanlarıdır. Örneğin tarihin bir dilimini açıklamak üzere o dönemden kalma eserleri sergilerler. Benzer şekilde yaşanmış bir tabiat olayının yarattığı tahribatı da bu olaydan kalan izleri sergileyerek anlatırlar. Müzelerin bu bakımdan anlatım gücü çok yüksektir. İşte tam da bu nedenle müze gezmek, müzeleri tanımak çok önemli. Ülkemizde de çok sayıda sanat, bilim, tarih müzesi var. Bu nedenle gezmeyi seven, bilime ilgisi olan her bireyin bir müze karta sahip olması öneriliyor.
KİMLER MÜZE KART ALABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından kullanılabilmektedir.
MÜZE KART’IN AVANTAJLARI NELERDİR?
Müze Kart oldukça avantajlara sahip bir karttır. Yılda bir kere ödeme yapıldıktan sonra istenildiği kadar müze ziyareti yapılabilmektedir. Sürekli gezen biriyseniz müzekartın yıllık ücretini rahatça çıkarabilirsiniz. Müze Kart sayesinde gişelerde sıra beklemeden ve herhangi bir ekstra ücret ödemeden müze ve ören yerlerine giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Müzekart Devlet Opera ve Balesinin yerleşik sahnelerinde sergilenen tüm gösterilerinde indirim sağlıyor. Bunların dışında İstanbul şehir hatlarına bağlı Boğaz turlarında da indirim avantajına sahip olunabilmektedir.
MÜZE KART KİMLERE ÜCRETSİZ?
• Müze Kart,
• Engelli vatandaşlara
• 18 yaşın üzerindeki öğrencilere
• Yükseköğretim kurumlarına bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine
• Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere
Öğrenci kimliği ibraz edildiği takdirde 30 lira olan Müze Kart bedeli, 18 yaş altı öğrencilere ve Millî • Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsizdir.
Müze Kartın Geçerli Olmadığı Müzeler ve Tarihi Yapılar Hangileridir?
Müze Kart, taşıma kapasitesi az ve aşırı ziyaretçi kapasitesinde tarihi dokunun korunamayacağı düşünülen yerlerde geçerli olmuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı olan 350’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak gezmeye olanak sağlayan müze Kart sadece 4 yerde geçersizdir. Bu yerler; Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü, Efes Ören Yeri Yamaç Evleri, Göreme Açık Hava Müzesi içerisinde Karanlık Kilise ve İstanbul Aya İrini Kilisesi’dir. Bu dört müze ve ören yerine ekstra ücret ödenerek giriş yapılabiliyor.
MÜZE KART’IN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
Türkiye’nin müze gezdiren kartı Müze Kart Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 323 müze ve ören yerine, alındığı tarihten itibaren 1 yıl sınırsız giriş olanağı sunmaktadır.
MÜZE KART SÜRESİ UZATILIR MI?
Süresi biten müze kartların uzatılması söz konusu olmamaktadır. Kişiler tarafından yeniden başvuru yapılması gerekir.
MÜZE KART NASIL ALINIYOR?
Müze Kart sahibi olmak isteyenler kart basım istasyonlarından, fotoğraflı T.C. kimlik kartları, pasaport ya da sürücü belgeleri ile Müze Kart’a sahip olabilirler. Ayrıca internet üzerinden gerekli bilgileri girerek kredi kartı ile Müze Kart alınabilir. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderilmektedir.