12 soruda Müze Kart hakkında her şey

Türkiye’nin birçok yerinde geçerli olan Müze Kart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı olan 350’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak gezmeye olanak sağlıyor. Müze Kart sayesinde önemli yapıları ve geçmiş uygarlık tarihlerinin yaşanmışlıklarını görebilir ve tanıyabilirsiniz. 1 yıl boyunca geçerliliği olan müze kart ile birçok yeri sınırsız şekilde hiçbir ücret ödemeden ziyaret edebilirsiniz.

Müzeler, bir konuda bilgi verirken nesnelerden ve görsellerden yararlanan sergi alanlarıdır. Örneğin tarihin bir dilimini açıklamak üzere o dönemden kalma eserleri sergilerler. Benzer şekilde yaşanmış bir tabiat olayının yarattığı tahribatı da bu olaydan kalan izleri sergileyerek anlatırlar. Müzelerin bu bakımdan anlatım gücü çok yüksektir. İşte tam da bu nedenle müze gezmek, müzeleri tanımak çok önemli. Ülkemizde de çok sayıda sanat, bilim, tarih müzesi var. Bu nedenle gezmeyi seven, bilime ilgisi olan her bireyin bir müze karta sahip olması öneriliyor.