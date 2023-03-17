18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan 10 kitap
Hem Türk hem de dünya siyasi tarihinin önemli kırılma noktalarından olan ve Çanakkale'nin geçilmeyeceğini kanıtlayan zafer üzerine yazılmış kitaplardan 10 tanesini sizler için derledik...
Çanakkale Savaşı, hem Türk hem de dünya siyasi tarihinin önemli kırılma noktalarından. Bütün yokluklara ve sıkıntılara rağmen Osmanlı askerinin elde ettiği tarihi bir zafer.
İşte Çanakkale Savaşı’nı anlatan 10 kitap...
1- ARIBURNU 1915, HALUK ORAL
Çanakkale'de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt; siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerinin de mekanı olmuştu.
2- ÇANAKKALE ÜZERİNDE BİR ŞAHİN, HANS JOACHIM BUDDESCKE
Çanakkale Savaşları’nın kara ve deniz dışında az bilinen bir cephesi daha vardı: Hava cephesi.
İzmir’de görev yaptığı dönemde kaleme aldığı anılarında Buddecke, hem sivil ve askeri havacılığın emekleme dönemlerine hem de Çanakkale Savaşları’nın gökyüzündeki cephesine ışık tutuyor.
3- ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİN KRONOLOJİK TARİHİ, DOÇ.DR. MUSTAFA TOKER, HÜLYA TOKER
İstiklal Harbi’nin “Önsözü” olarak nitelendirilen Çanakkale muharebelerinin tüm seyrini ayrıntılı olarak ele alan Çanakkale Muharebeleri Kronolojisi, verilen mücadeleyi 15 Haziran 1914 tarihinden 9 Ocak 1916’ya kadar gün gün, saat saat kapsamlı bir şekilde anlatıyor.