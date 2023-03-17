18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan 10 kitap

2- ÇANAKKALE ÜZERİNDE BİR ŞAHİN, HANS JOACHIM BUDDESCKE

Çanakkale Savaşları’nın kara ve deniz dışında az bilinen bir cephesi daha vardı: Hava cephesi.

İzmir’de görev yaptığı dönemde kaleme aldığı anılarında Buddecke, hem sivil ve askeri havacılığın emekleme dönemlerine hem de Çanakkale Savaşları’nın gökyüzündeki cephesine ışık tutuyor.