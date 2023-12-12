2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu?

2023 yılının en iyi dizileri belli oldu! IMBd’ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi açıklandı! Zirveye hangi dizi yerleşti? İşte IMDb’ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi…

# 2023 yılının en iyi dizileri
Editör: Selime Albayrak
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2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu? - Resim: 1

The Last Of Us

The Last Of Us, ilk sıraya yerleşerek yılın en iyi dizisi oldu.

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2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu? - Resim: 2

Ahsoka

Ahsoka, ikinci sıraya yerleşerek en iyi 10 dizi arasına girmeyi başardı.

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2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu? - Resim: 3

Succesion

Succesion, üçüncü sırada yer aldı.

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2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu? - Resim: 4

Black Mirror

Sevilen diziler arasında olan Black Mirror, dördüncü sıraya yerleşti.

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