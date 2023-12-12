2023 Yılının En İyi Dizileri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Dizisi Hangisi Oldu?
2023 yılının en iyi dizileri belli oldu! IMBd’ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi açıklandı! Zirveye hangi dizi yerleşti? İşte IMDb’ye göre 2023 yılının en iyi 10 dizisi…
Editör: Selime Albayrak
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The Last Of Us
The Last Of Us, ilk sıraya yerleşerek yılın en iyi dizisi oldu.
Ahsoka
Ahsoka, ikinci sıraya yerleşerek en iyi 10 dizi arasına girmeyi başardı.
Succesion
Succesion, üçüncü sırada yer aldı.
Black Mirror
Sevilen diziler arasında olan Black Mirror, dördüncü sıraya yerleşti.