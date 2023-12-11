2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu?
2023 yılının en iyi filmleri belli oldu! IMBd’ye göre 2023 yılının en iyi 10 filmi açıklandı! Zirveye hangi film yerleşti? İşte IMDb’ye göre 2023 yılının en iyi 10 filmi…
Editör: Selime Albayrak
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Oppenheimer
Oppenheimer, 8.4’lük puanla zirveye yerleşen film oldu.
Barbie
Barbie, 7’lik puanla ikinci sıraya yerleşti.
Guardians Of The Galaxy Vol. 3
Guardians Of The Galaxy Vol. 3, 7.9’luk puanla üçüncü sırada yer aldı.
The Little Mermaid
The Little Mermaid, 7.2’lik puanla dördüncü sıraya yerleşti.