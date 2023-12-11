2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu?

2023 yılının en iyi filmleri belli oldu! IMBd’ye göre 2023 yılının en iyi 10 filmi açıklandı! Zirveye hangi film yerleşti? İşte IMDb’ye göre 2023 yılının en iyi 10 filmi…

# 2023 yılının en iyi filmleri
Editör: Selime Albayrak
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2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu? - Resim: 1

Oppenheimer

Oppenheimer, 8.4’lük puanla zirveye yerleşen film oldu.

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2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu? - Resim: 2

Barbie

Barbie, 7’lik puanla ikinci sıraya yerleşti. 

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2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu? - Resim: 3

Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Guardians Of The Galaxy Vol. 3, 7.9’luk puanla üçüncü sırada yer aldı.

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2023 Yılının En İyi Filmleri Açıklandı! IMDb’ye Göre 2023 Yılının En İyi Filmi Hangisi Oldu? - Resim: 4

The Little Mermaid

The Little Mermaid, 7.2’lik puanla dördüncü sıraya yerleşti.

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