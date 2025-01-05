2024'ün en çok izlenen dizileri belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı!

Yargı - 5,77 reyting

19 Eylül 2021’de izleyicisiyle buluşan Yargı, final sezonunda izleyici karşısına çıkarak ekranlara veda etti. Son 18 bölümde 5,77 reyting ortalaması elde eden dizi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. En yüksek reytingi ise 88. bölümde 6,85 ile yakalamıştı.

Aşk 101 dizisinin ardından bir kez daha bir araya gelen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu; idealist savcı Ilgaz ve dediğim dedik avukat Ceylin karakterlerini canlandırıyor.