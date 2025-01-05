2024'ün en çok izlenen dizileri belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı!
2024 yılında 60 farklı dizinin ekranlara geldiği Türkiye’de, izleyicilerin favorileri belli oldu. Çift haneli reytinglere ulaşan sadece iki dizi dikkat çekerken, birçoğu kısa sürede ekranlara veda etti. İşte 2024’ün en çok izlenen dizileri…
2024’te televizyon dünyasında 60 farklı dizi izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak yüksek reklam gelirleri ve yurt dışı satış beklentisiyle başlayan birçok dizi, beklenen başarıyı yakalayamayarak erken final yaptı. Bununla birlikte, yalnızca iki dizi çift haneli reyting ortalamalarına ulaşmayı başardı.
Ekonomim'in haberine göre, 2024 yılında reyting sıralamaları herkesi şaşırttı. Çoğu zaman kulislerde favori olarak gösterilen diziler zirveye oturamazken, beklenmedik bir yapım ilk sırada yer aldı.
İşte 2024’ün en çok izlenen dizileri:
Yargı - 5,77 reyting
19 Eylül 2021’de izleyicisiyle buluşan Yargı, final sezonunda izleyici karşısına çıkarak ekranlara veda etti. Son 18 bölümde 5,77 reyting ortalaması elde eden dizi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. En yüksek reytingi ise 88. bölümde 6,85 ile yakalamıştı.
Aşk 101 dizisinin ardından bir kez daha bir araya gelen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu; idealist savcı Ilgaz ve dediğim dedik avukat Ceylin karakterlerini canlandırıyor.
Teşkilat - 6,33 reyting
Teşkilat, 2024 sezonuna önceki yıllara kıyasla daha sakin bir giriş yaptı. Ancak, sezonun ikinci yarısında Tolga Sarıtaş’ın başrolü devralmasıyla birlikte dizi büyük bir ivme kazandı. 6,33 reyting ortalamasıyla performansını artıran dizi, izleyicilerine heyecan dolu anlar sunmaya devam etti. En yüksek reytingini ise 17 Kasım’da yayınlanan 124. bölümde 9,24 ile yakaladı.
Söz dizisinden sonra bir araya gelen Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat, Teşkilat’ta izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi, istihbarat teşkilatında çalışanların hikayelerini ve onların zorlu görevlerini ekranlara taşıyor, aksiyon ve dramayı başarılı bir şekilde harmanlıyor.
Kuruluş Osman - 6,39 reyting
Yayınlandığı beş yıl boyunca her sezon büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kuruluş Osman, 2024 yılında da başarılı grafiğini sürdürdü. Dizi, 34 bölümde 6,39 reyting ortalaması ile en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. 2024’ün ilk yayını ise 7,80 reytingle dizinin bu yılki en yüksek seviyesine ulaştı.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in başarılarla dolu hayatını anlatıyor.
Deha - 6,98 reyting
Aras Bulut İynemli, dört yıl aradan sonra televizyon ekranlarına döndü ve Deha dizisiyle büyük bir etki yarattı. Yayın hayatına 22 Eylül 2024 tarihinde başlayan dizi, 15 bölümde 6,98 reyting ortalaması tutturdu ve sezonun ikinci en yüksek çıkışını gerçekleştirdi. Dizinin ikinci bölümündeki büyük sıçrama ise dikkat çekiciydi; 7,98 reytingle zirveye tırmandı.
Deha, matematik dehası Devran'ın Amerika'da burslu okumaya hak kazanmasını ancak öz kardeşi Boran'ın babasının ihmali sonucu öldürülmesinin ardından gelişen intikam mücadelesini anlatıyor. Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Devran, izleyicileri etkileyici bir drama ile ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Gönül Dağı - 7,64 reyting
Gönül Dağı, dört yıl boyunca en çok izlenen diziler listesinden düşmeyerek büyük bir başarıya imza atmaya devam etti. 2024 yılında yayınlanan 39 bölümde 7,64 reyting ortalamasıyla zirveye oynamaya devam etti. Yayın hayatına 17 Ekim 2020'de başlayan dizi, yılın ilk haftasında 10,08 reytingle en yüksek seviyeye çıkarak izleyicilerinden büyük beğeni topladı.
Gönül Dağı, imkansızlıklara rağmen hayallerinin peşinden koşan üç mucit kuzenin hikâyesini anlatıyor. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk’ün başrollerinde yer aldığı dizi, her bölümde izleyicilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.
Kızıl Goncalar - 8,88 reyting
18 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, daha ilk bölümünün ardından RTÜK’ten yayın durdurma cezası alarak büyük ses getirdi. Tüm bu tartışmalara rağmen dizi, 31 bölüm boyunca izleyici kitlesini büyüterek 8,88 reyting ortalamasıyla yılın en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Sezon finalinden bir önceki bölümde ise 10,96 reytingle kendi rekorunu kırdı.
Yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz, Kızıl Goncalar ile büyük bir çıkış yakaladı. Dizi, seküler bir yaşam tarzı süren doktor Levent’in, dini bir cemaatin içinde yaşayan Meryem ile tanışması sonucu hayatında meydana gelen köklü değişiklikleri ele alıyor.
İnci Taneleri - 9,03 reyting
Uzun bir aranın ardından Yılmaz Erdoğan’ı televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri , yayınlandığı 28 bölümde 9,03 reyting ortalamasına ulaşarak adından söz ettirdi. 25 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşan dizi, üçüncü bölümünde 13,02 reytingle yılın en yüksek açılışlarından birini gerçekleştirdi.
Edebiyat öğretmeni Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, güçlü oyunculuğuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide, eşinin ölümünün faili olarak haksız yere hapis yatan ve yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Azem’in, pavyon sanatçısı Dilber ile tanışmasıyla değişen hayatı konu alınıyor.
Uzak Şehir - 9,36 reyting
Uzak Şehir, Lübnan’ın fenomen dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması olarak Türk televizyonunda fırtına gibi esiyor. Yayın hayatına 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan dizi, ilk 8 bölümde 9,36 reyting ortalamasıyla 2024/2025 sezonunun en büyük çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 11,35 reytingle bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşan yapım, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Çekimleri Mardin’in benzersiz doğasında gerçekleştirilen dizi, dramatik ve çarpıcı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Vefat eden eşinin vasiyeti üzerine cenazeyi Kanada’dan Mardin’e getiren Alya’nın, çocuğunun yanında kalabilmesi için eşinin abisi Cihan ile evlenmek zorunda kalmasıyla başlayan olaylar, izleyicileri derin bir aile dramının içine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti - 10,32 reyting
2023’ün en çok izlenen dizisi olarak dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, 2024 yılında da başarısını sürdürdü. 37 bölümde 10,32 reyting ortalaması yakalayan dizi, yılın ikinci yarısında performansını artırarak geçtiğimiz hafta 12,65 reytingle zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Yayın hayatına 28 Ekim 2022’de başlayan Kızılcık Şerbeti , biri muhafazakar diğeri seküler bir ailede yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyor. İki farklı kültürden gelen ailelerin çatışmasını ve bu çatışmaların çift üzerindeki etkilerini konu alan dizi, aile içi dinamiklere dair çarpıcı bir bakış sunuyor.
Bahar - 10,35 reyting
Kore’nin efsane dizisi Doctor Cha’nın yerli uyarlaması Bahar, bu yıl 30 bölüm boyunca 10,35 reyting ortalamasıyla 2024 yılının en çok izlenen dizisi oldu. Yayın hayatına 13 Şubat 2024’te başlayan dizi, 11. bölümünde 14,96 reytingle son beş sezonun en yüksek seviyesine ulaşarak rekora imza attı.
Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar, dışarıdan kusursuz görünen ancak içinde yok sayıldığı bir evliliği olan Bahar’ın hikayesini ekranlara taşıyor. Bir hastalık sonrası hayatını sorgulamaya başlayan Bahar, yıllar önce yarım bıraktığı tıp fakültesine dönerek hem kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor hem de tamamen yeni bir hayata adım atıyor.