2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı!
2025 BAFTA Film Ödülleri, yılın en iyi filmleri, oyuncuları ve yönetmenlerini onurlandırmaya hazırlanıyor. İlk uzun listeleme turunun açıklanmasıyla heyecan tırmanırken, sinema dünyasında bu yılın en iyilerinin kimler olacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar…
2025 BAFTA Film Ödülleri için geri sayım başladı! Aday belirleme sürecinin bir parçası olan uzun listeleme turu, bu yıl toplamda 235 filmin değerlendirmeye alınmasıyla gerçekleşti. Bu aşamanın ardından, ikinci tur oylama bugün (4 Ocak 2025) saat 18.00 GMT’de BAFTA oylama üyelerine açılacak ve 10 Ocak Cuma günü saat 18.00 GMT’de sona erecek.
ADAYLAR 15 OCAK’TA AÇIKLANACAK
2025 EE BAFTA Film Ödülleri’nin adayları, 15 Ocak Çarşamba günü BAFTA’nın resmi YouTube kanalında açıklanacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği bu liste, ödül sezonunun en güçlü yapımlarını ve isimlerini gözler önüne serecek.
Kazananlar, 16 Şubat’ta düzenlenecek görkemli törenle belli olacak.
İşte ilk tur adayları:
EN İYİ FİLM
-Anora
-The Apprentice
-The Brutalist
-A Complete Unknown
-Conclave
-Dune: Part Two
-Emilia Perez
-Kneecap
-The Substance
-Wicked
EN İYİ YÖNETMEN
-All We Imagine as Light-Payal Kapadia
-Anora-Sean Baker
-The Brutalist-Brady Corbet
-Conclave-Edward Berger
-Dune: Part Two-Denis Villeneuve
-Emilia Perez-Jacques Audiard
-La Chimera-Alice Rohrwacher
-Lee-Ellen Kuras
-The Outrun-Nora Fingscheidt
-The Substance-Coralie Fargeat
EN İYİ KADIN OYUNCU
Amy Adams/Nightbitch
-Cynthia Erivo/Wicked
-Demi Moore/The Substance
-Karla Sofia Gascon/ Emilia Perez
-Kate Winslet/Lee
-Marianne Jean-Baptiste/Hard Truths
-Marisa Abela/Back to Black
-Mikey Madison/Anora
-Nicole Kidman/Babygirl
-Saoirse Ronan-The Outrun
EN İYİ ERKEK OYUNCU
-Adrien Brody/The Brutalist
-Colman Domingo/Sing Sing
-Daniel Craig/Queer
-Dev Patel/Monkey Man
-Hugh Grant/Heretic
-Jude Law/Firebrand
-Kingsley Ben Adir/Bob Marley: One Love
-Ralph Fiennes/Conclave
-Sebastian Stan/The Apprentice
-Timothee Chalamet/A Complete Unknown
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
-Adriana Paz/Emilia Perez
-Ariana Grande/Wicked
-Emily Watson/Small Things Like These
-Felicity Jones/The Brutalist
-Isabella Rossellini/Conclave
-Jamie Lee Curtis/The Last Showgirl
-Margaret Qualley/The Substance
-Michele Austin/Hard Truths
-Selena Gomez/Emilia Perez
-Zoe Saldana/Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
-Clarence Maclin/Sing Sing
-Denzel Washington/Gladiator II
-Edward Norton/A Complete Unknown
-Guy Pearce/The Brutalist
-Harris Dickinson/Babygirl
-Jeremy Strong/The Apprentice
-Kieran Culkin/A Real Pain
-Mark Eydelshteyn/Anora
-Stanley Tucci/Conclave
-Yura Borisov/Anora
ORİJİNAL SENARYO
-All We Imagine as Light
-Anora
-The Apprentice
-The Brutalist
-Challengers
-Civil War
-Heretic
-Kneecap
-A Real Pain
-The Substance
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
-A Complete Unknown
-Conclave
-Dune: Part Two
-Emilia Perez
-Lee
-Nickel Boys
-Nightbitch
-The Outrun
-Sing Sing
-Wicked
EN İYİ İNGİLİZ YAPIMI FİLM
-Back to Black
-Bird
-Blitz
-Civil War
-Conclave
-Gladiator II
-Hard Truths
-Kneecap
-Lee
-Love Lies Bleeding
-The Outrun
-Paddington in Peru
-Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
-We Live in Time
-Wicked Little Letters
BRİTANYALI YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCIDAN İLK FİLM
-Bring Them Down
-Grand Theft Hamlet
-Hoard
-Kneecap
-Monkey Man
-On Falling
-Santosh
-Sister Midnight
-The Taste of Mango
-The Teacher
EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
-Flow
-Kensuke’s Kingdom
-Piece by Piece
-Spellbound
-That Christmas
-Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
-The Wild Robot
-Young Woman and the Sea
EN İYİ BELGESEL
-The Bibi Files
-Black Box Diaries
-Daughters
-Elton John: Never Too Late
-I Am: Celine Dion
-Made in England: The Films of Powell and Pressburger
-No Other Land
-The Remarkable Life of Ibelin
-Super/Man: The Christopher Reeve Story
-Will & Harper
EN İYİ ANİMASYON
-Despicable Me 4
-Flow
-Inside Out 2
-Memoir of a Snail
-Moana 2
-That Christmas
-Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
-The Wild Robot
EN İYİ OYUNCU KADROSU
-Anora
-The Apprentice
-Back to Black
-Blitz
-The Brutalist
-A Complete Unknown
-Conclave
-Emilia Perez
-Kneecap
-Wicked
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
-Alien: Romulus
-Beetlejuice, Beetlejuice
-Better Man
-Civil War
-Deadpool & Wolverine
-Dune: Part Two
-Furiosa: A Mad Max Saga
-Gladiator II
-Kingdom of the Planet of the Apes
-Wicked
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
-Anora
-The Brutalist
-Civil War
-A Complete Unknown
-Conclave
-Dune: Part Two
-Emilia Perez
-Gladiator II
-Nosferatu
-The Substance
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
-Beetlejuice, Beetlejuice
-Blitz
-The Brutalist
-A Complete Unknown
-Conclave
-Dune: Part Two
-Gladiator II
-Nosferatu
-The Substance
-Wicked
EN İYİ SAÇ MAKYAJ
-The Apprentice
-Beetlejuice, Beetlejuice
-Blitz
-A Complete Unknown
-Dune: Part Two
-Emilia Perez
-Joker: Folie A Deux
-Nosferatu
-The Substance
-Wicked
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
-Beetlejuice, Beetlejuice
-Blitz
-The Brutalist
-Conclave
-Emilia Perez
-Gladiator II
-Nosferatu
-The Outrun
-The Substance
-The Wild Robot