2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı!

2025 BAFTA Film Ödülleri için geri sayım başladı! Aday belirleme sürecinin bir parçası olan uzun listeleme turu, bu yıl toplamda 235 filmin değerlendirmeye alınmasıyla gerçekleşti. Bu aşamanın ardından, ikinci tur oylama bugün (4 Ocak 2025) saat 18.00 GMT’de BAFTA oylama üyelerine açılacak ve 10 Ocak Cuma günü saat 18.00 GMT’de sona erecek.