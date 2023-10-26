28-29 Ekim Etkinlik Listesi Açıklandı! Cumhuriyet'in 100. Yılında Nerede Kimin Konseri Var?
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları Türkiye'nin dört bir yanında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser takvimini açıkladı. İşte 28-29 Ekim konser takvimi...
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Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin dört bir yanında şenlikler başladı. Sanatçılar konser takvimlerini oluşturdu. Peki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri ne zaman, saat kaçta olacak?
CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri bu yıl hem 28 Ekim Cumartesi günü hem de 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek.
KONSER NEREDE OLACAK?
Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Bayramı etkinliği 12.30'da kapılarını açacak.
28 EKİM'DE KİMLER SAHNEDE YER ALACAK?
Gazapizm
Melike Şahin
Madrigal
OZBİ
Selçuk Balcı
Nova Norda
Kolektif İstanbul