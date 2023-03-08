53 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın beşinci kez baba olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

ÜÇ EVLİLİKTEN DÖRT KIZI VE BİR TORUNU VAR

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.

Acun Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.