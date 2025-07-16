77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı
Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Primetime Emmy Ödülleri’nin 77’nci aday listesi açıklandı.
ABD’nin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu’nda 14 Eylül’de düzenlenecek olan 77. Primetime Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (ATAS) tarafından açıklanan aday listesi, ekran dünyasında bu yılın en dikkat çeken yapımlarını gözler önüne serdi.
Apple TV yapımı “Severance”, tam 27 adaylık ile bu yılın en çok öne çıkan dizisi oldu.
Onu 24 adaylıkla HBO Max yapımı “The Penguin” izledi.
Bu iki yapım, drama ve teknik dallarda gösterdikleri başarıyla listenin zirvesine yerleşti.
Geçtiğimiz yıl “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü kazanan HBO Max yapımı “Hacks”, aynı başarıyı tekrarlamak için yeniden aday gösterildi.
Dizinin başrol oyuncusu Jean Smart da, “En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu” kategorisinde yeniden yarışacak.
2024’te “En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu” ödülünü alan Jeremy Allen White, FX yapımı “The Bear” dizisindeki performansıyla bu yıl aynı ödül için tekrar aday gösterildi.
Hollywood’un usta ismi Harrison Ford, uzun oyunculuk kariyerinde ilk kez Emmy Ödülleri’ne aday oldu. Apple TV yapımı “Shrinking” dizisindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu” kategorisinde yarışacak.
Netflix yapımı “Adolescence” dizisinde rol alan 15 yaşındaki İngiliz oyuncu Owen Cooper, “Mini Dizi, Antoloji Dizisi veya Filmdeki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalının en genç adayı olarak Emmy tarihine geçti.