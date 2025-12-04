Adile Naşit’in hayatı sinemalarda! İşte bu hafta vizyona girecek 8 film

FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE 2

Korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekecek olan, Emma Tammi'nin yönettiği serinin devam filmi "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" gösterime giriyor.

Başrollerini Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Wayne Knight, Mckenna Grace ve Matthew Lillard'ın üstlendiği film, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun sona ermesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları aktarıyor.