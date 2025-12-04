Adile Naşit’in hayatı sinemalarda! İşte bu hafta vizyona girecek 8 film
Sinema tutkunları için bu hafta, Çağan Irmak imzalı "Adile Naşit" filmiyle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzü beyaz perdeye taşınırken, korku serisinin merakla beklenen devamı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" dahil olmak üzere, komediden gerilime tam 8 yeni yapım vizyon salonlarındaki yerini alacak.
İstanbul'daki sinema salonları, bu hafta dramdan komediye, korku ve gerilimden animasyon türüne kadar uzanan geniş bir yelpazede, toplam 8 farklı filme ev sahipliği yapacak.
YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ: ADİLE NAŞİT
Usta yönetmen Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan biyografik yapım "Adile Naşit", Yeşilçam'ın efsanevi ismi Adile Naşit'in hayatının farklı dönemlerini izleyicinin gözleri önüne serecek.
Filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandırırken, kadroda Seda Bakan, Tülin Özen, Levent Can, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Elif Nur Kerkük, Emre Taşkıran, Özgürcan Çevik, Bülent Seyran ve Berkay Tulumbacı gibi isimler yer alıyor.
FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE 2
Korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekecek olan, Emma Tammi'nin yönettiği serinin devam filmi "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" gösterime giriyor.
Başrollerini Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Wayne Knight, Mckenna Grace ve Matthew Lillard'ın üstlendiği film, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun sona ermesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları aktarıyor.
MİTOLOJİ MAFYASI
Orçun Benli'nin yönetmenliğini yaptığı yerli komedi filmi "Mitoloji Mafyası", bu türün izleyicileri için dikkat çekici bir seçenek olmaya hazırlanıyor.
Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Eray Özbal, Aslı Bekiroğlu ve Orçun İynemli'nin rol aldığı yapım, iki beceriksiz hırsızın antik tanrı Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakmaları sonucunda gelişen olaylar örgüsünü merkezine alıyor.
AMRUM
Ünlü yönetmen Fatih Akın'ın yeni dram filmi "Amrum" da bu haftanın iddialı yapımları arasında bulunuyor. Diane Kruger, Matthias Schweighöfer ve Laura Tonke'nin rol aldığı Alman yapımı bu film, dram türünü işliyor.
Senaryosu Hark Bohm tarafından kaleme alınan film, 1945 yılının yaz aylarında, savaşın son dönemlerinde geçiyor. Kuzey Almanya'daki Amrum Adası'nda yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun, babası yokken ailesinin tüm sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmasını konu alarak sinemaya taşıyor.
60 GÜN
Dram türündeki diğer yerli yapım "60 Gün", İsmail Doruk'un yazıp yönettiği bir film olarak izleyici karşısına çıkıyor. Başak Cingöz, Bora Kırkım ve Burcu Yüce'nin oynadığı film, aynı köyde yaşayan iki gencin yaşamına odaklanıyor. Yapım, yeni evlenen bir çiftin, 60 gün boyunca saklamaya çalıştığı bir sır yüzünden değişen hayatlarını yansıtıyor.
ÖZEL HAYAT
Rebecca Zlotowski'nin yönettiği "Özel Hayat" ise gerilim yüklü bir hikâyeye sahip. Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira'nın başrollerde yer aldığı film, tanınmış bir psikiyatristin, uzun yıllar terapistliğini yaptığı bir hastasının ölüm haberini almasının ardından, duyduğu suçluluk duygusuyla gizli bir soruşturmaya başlamasını konu alıyor.
HAFTANIN ANİMASYON KUŞAĞI
Bu hafta animasyon severler de unutulmadı. Japon yönetmen Shouta Goshozono'nun imzasını taşıyan "Jujutsu Kaisen: Execution", popüler animenin ikinci sezonundaki en dikkat çekici ikonik anları ile Ocak ayında yayınlanacak olan 3. sezonun ilk iki bölümünü tek bir gösterim çatısı altında bir araya getiriyor.
Çin yapımı "Neşeli Oyuncaklar" ise haftanın diğer animasyonu. Film, küçük sahiplerinin sanal dijital dünyada kayboluşunu izleyen oyuncakların, genç efendilerini kurtarmak için bir araya gelip tehlikeli oyun dünyasına adım atma kararını anlatıyor.