Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü
Afyonkarahisar'da inşaat kazısı sırasında bulunan lahit, korumaya alındı. Lahdin içinden çıkan 'urne' olarak tabir edilen 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğü'ne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı.kü
Dinar ilçesi İncirli Mahallesi'nde geçen hafta yapılan inşaat çalışmaları sırasında iş makinesinin operatörünün dikkati sayesinde lahit bulundu.
Önce güvenlik güçlerine ardından da Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi
Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmasında eserin, MS 1’inci ve 2’nci yüzyıla ait Roma dönemi eseri olduğu tespit edildi.
Lahdin içinden ise 'urne' adı verilen 4 çömlek kül kabı çıktı.