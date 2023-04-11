Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü

Afyonkarahisar'da inşaat kazısı sırasında bulunan lahit, korumaya alındı. Lahdin içinden çıkan 'urne' olarak tabir edilen 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğü'ne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı.kü

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Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü - Resim: 1 1 9

Dinar ilçesi İncirli Mahallesi'nde geçen hafta yapılan inşaat çalışmaları sırasında iş makinesinin operatörünün dikkati sayesinde lahit bulundu.

Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü - Resim: 2 2 9

Önce güvenlik güçlerine ardından da Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi

Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü - Resim: 3 3 9

Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmasında eserin, MS 1’inci ve 2’nci yüzyıla ait Roma dönemi eseri olduğu tespit edildi.

Afyon'da bulunan lahit açıldı! Gizem çözüldü - Resim: 4 4 9

Lahdin içinden ise 'urne' adı verilen 4 çömlek kül kabı çıktı. 