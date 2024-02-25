Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 şüpheli yakalandı...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 şüpheli yakalandı...
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir ev ve bir araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen sanduka ile bir ruhsatsız av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Ü. ve F.Ü. gözaltına alındı.

# Afyonkarahisar
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