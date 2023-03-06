Aile dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli mi? İşte dizinin sevenleriyle buluşacağı tarih!
Ay Yapım imzalı Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin yayın tarihi merak ediliyordu. Peki merakla beklenen dizinin yeni tarihi ne zaman?
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkay'ın olduğu Show Tv'nin merakla beklenen dizisi Aile'nin yeni tarihi belli oldu.
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra diziler bir süre ara vermişti. Geçen hafta itibariyle dizilerin yeni bölümleri kaldığı yerden devam etmişti. Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin de ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. İşte yeni tarih...
Ay Yapım imzalı, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu dizide Nejat İşler, Canan Ergüder ve Levent Ülgen gibi ünlü isimler de bulunuyor. Aile dizisi 14 Şubat günü yayınlanması planlanmıştı fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Show Tv'nin iddaalı dizisi Aile'nin yeni tarihi 7 Mart olarak belirlendi. Merakla beklenen dizi Salı akşamı Show Tv'de yayın hayatına başlayacak.