Aile dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli mi? İşte dizinin sevenleriyle buluşacağı tarih!

Ay Yapım imzalı, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu dizide Nejat İşler, Canan Ergüder ve Levent Ülgen gibi ünlü isimler de bulunuyor. Aile dizisi 14 Şubat günü yayınlanması planlanmıştı fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Show Tv'nin iddaalı dizisi Aile'nin yeni tarihi 7 Mart olarak belirlendi. Merakla beklenen dizi Salı akşamı Show Tv'de yayın hayatına başlayacak.