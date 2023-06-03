Anadolu'nun yerli köpek ırkları

Anadolu her konuda çok zengin topraklardır. Anadolu'ya özgü bir çok hayvana da ev sahipliği yapar. Sizin için Anadolu'ya özgü yerli ırkları araştırdık...

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SİVAS KANGALI

Kangal Çoban Köpekleri çok cesur, gayet hızlı ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki, ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar

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AKSARAY MALAKLISI

Aksaray Malaklısı, büyük bir kafaya sahiptir. Kafası iri, alını geniş, ağzı büyük, yanakları ve dudakları sarkıktır. Aksaray Malaklısı kısa ve uzun ağızlı olarak iki farklı tipte görülebilir.

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AKBAŞ

Bir ırkın safkan olup orijinal olması kemik yapısının incelenmesiyle anlaşılabilir. Bu nedenle bir Akbaş ırkının orijinal olup olmadığını uzman bir veteriner muayenesiyle anlamak mümkündür.

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ANADOLU ÇOBAN KÖPEĞİ

Bu türün daha geniş alanlarda beslenmesi gerekmektedir. Güçlü olmasının yanında son derece hareketlidir. Bununla birlikte oldukça güçlü bir sesi vardır. Çalışkan olma özelliğine de sahiptir