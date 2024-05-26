Aşk-ı Memnu'nun ünlü oyuncusundan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Aşk-ı Memnu dizisinde milyonların büyük beğenisini toplayan ünlü oyuncudan sevenlerini üzen bir haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören başarılı oyuncu, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.
2008-2010 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu bir dönemi adeta kasıp kavurmuştu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı unutulmaz yapım, Türk dizileri arasında önemli bir yere oturdu.
Aradan geçen yıllara rağmen hala adından söz ettiren dizide pek çok usta isim görev almıştı. Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Rana Cabbar, Fatma Karanfil, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi usta ve başarılı oyuncular dizideki performanslarıyla göz doldurmuştu.
Dizide büyük beğeni toplanayan ünlü bir oyuncudan sevenlerini üzen bir haber geldi. Bir süre önce kanser teşhisi konulan ve tedavi olan başarılı oyuncu, hastalığının ilerlemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk-ı Memnu'da "Şayeste" karakterine hayat veren ve bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.