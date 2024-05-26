Aşk-ı Memnu'nun ünlü oyuncusundan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

2008-2010 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu bir dönemi adeta kasıp kavurmuştu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı unutulmaz yapım, Türk dizileri arasında önemli bir yere oturdu.