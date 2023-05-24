Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var!

8• TAMAGOYAKİ - JAPONYA

Tamagoyaki, benzersiz bir pişirme yöntemi kullanılarak yapılan bir Japon omlet yemeğidir. Yumurtalar tamamen pişene kadar kendi içlerine katlanır. Omletin dolgusu olmamasına rağmen, genellikle şeker, mirin ve soya sosu ile tatlandırılır. Tamagoyaki genellikle bento kutularında bulunabilir ve geleneksel olarak ya kahvaltıda ya da suşi malzemesi olarak servis edilir.