Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var!

Asya mutfağı deyince bir sürü çeşit yemek oluşuyor aklımızda ama Türk mutfağı her zaman dünya mutfaklarında ilk sıralarda yerini almayı biliyor. Gelin hep birlikte bakalım bu listede hangi Türk yemeğine yer vermişler...

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Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var! - Resim: 1 1 10

10• OYAKODON - JAPONYA 

Oyakodon, baba ve çocuk anlamına gelen şiirsel bir isimdir ve yemekte hem tavuk hem de yumurta kullanıldığına atıfta bulunur. Tavuk, yumurta ve doğranmış taze soğanla doldurulmuş bir kase beyaz pirinçten oluşur. Yumurtalar tamamen pişmeden önce pirincin üzerine dökülür ve pişen pirinç işi bitirerek yumurtaların katılaşmasına yardımcı olur.

Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var! - Resim: 2 2 10

9• KUKU SABZİ - İRAN

Kuku sabzi, omlete veya meşhur frittata'ya benzeyen aromatik bir İran yemeğidir. Hafifçe çırpılmış yumurta ve çeşitli baharatlarla birleştirilmiş ince kıyılmış otlardan oluşur. Karışım genellikle her iki tarafı da kızarana kadar tavada kızartılır. 

Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var! - Resim: 3 3 10

8• TAMAGOYAKİ - JAPONYA

Tamagoyaki, benzersiz bir pişirme yöntemi kullanılarak yapılan bir Japon omlet yemeğidir. Yumurtalar tamamen pişene kadar kendi içlerine katlanır. Omletin dolgusu olmamasına rağmen, genellikle şeker, mirin ve soya sosu ile tatlandırılır. Tamagoyaki genellikle bento kutularında bulunabilir ve geleneksel olarak ya kahvaltıda ya da suşi malzemesi olarak servis edilir.

Asya'nın en iyi 10 yumurtalı yemeği: Türkiye'den de yemek var! - Resim: 4 4 10

7• OMURİCE - JAPONYA

Omurice, bu Japon füzyon yemeğinin iki temel malzemesi olan omlet ve pirincin kısaltılmış halidir. Pirinç genellikle tavuk ve ketçapla birlikte tavada kızartılır, ardından ince bir omlet yaprağına sarılır. Son olarak, yemek cömertçe ketçapla kaplanır.