Asya'nın en iyi 20 içeceği: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyi içecekler deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından içeceğimiz listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20• KAMİKAZE - JAPONYA
Bazıları 1970'lerde klasik bir disko kokteyli olarak ortaya çıktığını iddia etse de, zarif Kamikaze kokteyli muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'nın Amerikan işgali sırasında Tokyo'da icat edildi. Japonca'da ilahi rüzgar anlamına gelen kamikaze, eşit oranlarda votka, triple sec (portakal likörü) ve taze sıkılmış misket limonu veya limon suyundan yapılır.
Genellikle bir aperatif olarak, doğrudan bir kokteyl bardağında, tipik olarak misket limonu veya limon bükümüyle servis edilir. Kamikaze'yi makarna yemekleri veya baharatlı tavuk kanatları ile eşleştirmeniz önerilir.
19• MİDORİ - JAPONYA
Midori , canlı yeşil kavun aromalı bir likördür. Japonya'dan yetiştirilen ve tedarik edilen yubari ve misk kavunları ile aşılanmış temel bir ruhla yapılır. İçecek ayrıca kendine özgü yeşil rengini sağlayan şeker, brendi ve yapay renklendirme içerir.
Midori, ince bir kavun aromasına sahip berrak ve tatlı bir likördür. 1964 yılında piyasaya çıktığında ilk olarak Hermes Kavun Likörü adını aldı. Yeşil anlamına gelen Midori adı 1978'de tanıtıldı. Aynı yıl, likör New York'taki efsanevi 'Studio 54'te lanse edildikten sonra uluslararası ilgi gördü.
18• HİGHBALL - JAPONYA
Haibōru veya Japon highball, Japon viskisi ve soda suyunu birleştirir ve kulağa basit gelse de, bu kokteylin hazırlanması neredeyse bir sanat formuna yükseltilmiş sıkıcı adımlar gerektirir. En iyi versiyonlar, önce camda don görünene kadar karıştırılan, mükemmel şekilde oyulmuş bir buz küpü kullanır.
Fazla su alınmalı ve viski bardağa yavaşça dökülmeden önce başka bir buz bloğu eklenmelidir. Son dokunuş, başka bir buz bloğudur ve ardından kokteyl, soda suyuyla tamamlanır. İsteğe bağlı olarak bir dilim limon garnitür olarak kullanılabilir.
17• AWAMORİ - JAPONYA
Japonya'daki ilk damıtılmış içecek olduğuna inanılan awamori , neredeyse tamamen Okinawa ile ilişkilendirilir. İçecek, fermente edilmiş uzun taneli pirinç ve genellikle awamori'ye kendine özgü lezzetini veren ana bileşen olarak anılan siyah koji kalıbından damıtılır.
İçecek yaşla birlikte gelişir ve yumuşar ve tipik olarak kil kaplarda saklanır ve olgunlaşmasına izin verilir. Okinawa'da genellikle su ve buzla birlikte servis edilen en yaygın içecektir ve her kişinin kendi zevkine göre karıştırıp ayarlamasına izin verir.
Ayrıca saf olarak, kokteyllere katılarak veya soda veya tatlı kahve aromalı sütle karıştırılarak da içilebilir.