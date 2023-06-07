Asya'nın en iyi 20 içeceği: Türkiye kaçıncı sırada?

19• MİDORİ - JAPONYA

Midori , canlı yeşil kavun aromalı bir likördür. Japonya'dan yetiştirilen ve tedarik edilen yubari ve misk kavunları ile aşılanmış temel bir ruhla yapılır. İçecek ayrıca kendine özgü yeşil rengini sağlayan şeker, brendi ve yapay renklendirme içerir.

Midori, ince bir kavun aromasına sahip berrak ve tatlı bir likördür. 1964 yılında piyasaya çıktığında ilk olarak Hermes Kavun Likörü adını aldı. Yeşil anlamına gelen Midori adı 1978'de tanıtıldı. Aynı yıl, likör New York'taki efsanevi 'Studio 54'te lanse edildikten sonra uluslararası ilgi gördü.