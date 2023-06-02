Asya'nın en iyi 10 tatlısı: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyi tatlılar deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından iki tatlımız listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
10• KAKİGORİ - JAPONYA
Kakigōri, traşlanmış buz ve aromalı, tipik olarak meyve bazlı şuruptan oluşan bir Japon tatlısıdır. Ayrıca yoğunlaştırılmış veya buharlaştırılmış sütle tatlandırılabilir ve üzerine mochi ve tatlı fasulye ezmesi eklenebilir. Kökenleri Haeian dönemine (794-1185) kadar uzanıyor, ancak 19. yüzyıla kadar daha geniş bir kitleye ulaşamadı - ilk kakigōri mağazasının 1869'da açıldığı tahmin ediliyor.
Kakigori yapmak için kullanılan buz, geleneksel olarak maden suyundan yapılan ve doğal kaynaklardan alınan saf buzdur. Buzun traşlanması, elle döndürülen bir makineyle veya bugün daha büyük olasılıkla, traşlanmış buza kabarık, kar tanesi kıvamı veren elektrikli bir makineyle yapılır.
9• KASUTERA - JAPONYA
Kasutera, şeker, un, yumurta ve nişastalı şurupla yapılan geleneksel bir Japon pandispanyasıdır. Bu Nagasaki spesiyalitesi, ilave tereyağı veya sıvı yağ olmadan yalnızca yumurta köpüğü ile kabartılır ve yumuşak, nemli ve süngerimsi bir dokuya sahiptir. Pasta, Castella olarak da bilinir ve 16. yüzyılda Portekizli tüccarlar tarafından Japonya'ya getirilmiştir.
Adı, Kastilya'dan ekmek anlamına gelen pao de Castela'dan türetilmiştir . Bugün Nagasaki kasutera'yı çikolata, yeşil matcha çayı, kahverengi şeker veya bal gibi tatlarla birçok varyasyonda bulmak yaygındır. Arkadaşlara veya akrabalara vermek için popüler bir hediye ve güzel bir hatıradır.
8• MANJU - JAPONYA
Manjū, çeşitli formlarda şekillendirilmiş ve farklı içerikler ve tatlar içeren buharda pişirilmiş bir Japon şekerleme ürünüdür. Genellikle, manju'nun iki ana kısmı vardır, yoğrulmuş buğday veya pirinç unundan oluşturulan dış kabuk ve çiğnenebilir dış tabakanın içine gizlenmiş kremsi hamur.
En yaygın çeşit, buğday unu ile üretilir ve popüler olarak anko veya tsubuan olarak adlandırılan kırmızı fasulye ezmesi ile doldurulur . Manjū'nun kökenleri muhtemelen Çin'de yatmaktadır, ancak günümüzde geleneksel olarak Japonya ile ilişkilendirilmektedir. Bu geleneksel ikramın köken hikayesi, orijinal Çin yapımının bir et dolgusuna sahip olduğunu, ancak daha sonra Japon vejetaryen rahipler tarafından değiştirildiğini ve yarı tatlı kırmızı fasulye ezmesi ile doldurulduğunu söylüyor.
7• HANIMEFENDİ - LÜBNAN
Ma'amoul, hurma, ceviz ve antep fıstığı gibi meyve ve kuruyemişlerle dolu eski bir kurabiyedir. Kurabiyeler geleneksel olarak Paskalya, festivaller ve kutlamalar için hazırlanır ve genellikle top veya kubbe şeklindedir. Çerezleri ayırt etmek için ceviz versiyonu genellikle yuvarlak tepeli bir kubbe şeklinde, hurma hanım düz tepeli bir kubbe şeklinde şekillendirilirken, fıstık hanım uzun, oval bir şekle sahiptir.
Ekstra tatlılık için kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpilmesi alışılmadık bir durum değildir ve birçok Orta Doğulu evde genellikle gün içinde kahve veya çay ile servis edilir.