Asya'nın en iyi 10 tatlısı: Türkiye kaçıncı sırada?

10• KAKİGORİ - JAPONYA

Kakigōri, traşlanmış buz ve aromalı, tipik olarak meyve bazlı şuruptan oluşan bir Japon tatlısıdır. Ayrıca yoğunlaştırılmış veya buharlaştırılmış sütle tatlandırılabilir ve üzerine mochi ve tatlı fasulye ezmesi eklenebilir. Kökenleri Haeian dönemine (794-1185) kadar uzanıyor, ancak 19. yüzyıla kadar daha geniş bir kitleye ulaşamadı - ilk kakigōri mağazasının 1869'da açıldığı tahmin ediliyor.



Kakigori yapmak için kullanılan buz, geleneksel olarak maden suyundan yapılan ve doğal kaynaklardan alınan saf buzdur. Buzun traşlanması, elle döndürülen bir makineyle veya bugün daha büyük olasılıkla, traşlanmış buza kabarık, kar tanesi kıvamı veren elektrikli bir makineyle yapılır.