Asya'nın En İyi Sokak Lezzetleri! Türkiye'den O Lezzette Listede Yerini Alıyor
Asya'nın mutfağı ne kadar zengin olduğu kuşkusuz tartışılmaz ve dünyanın en iyi yemek sitelerindeki oylamalara göre Türkiye'den de o lezzet listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık.
10. Satay
Satay, yanında sosla servis edilen şiş etlerden oluşan geleneksel bir Endonezya yemeğidir. Satay yapmak için her türlü et kullanılabilir, hatta timsah veya yılan eti gibi bazı egzotik çeşitler bile kullanılabilir. Çoğu durumda et, ızgara yapılmadan önce marine edilir.
Turşular farklılık gösterebilir ancak genellikle koyu soya sosu, şeker, sarımsak, limon suyu ve diğer baharatları içerir. Satay'ın Endonezya'nın Java bölgesinden geldiğine ve Hindistan'dan göç eden Müslüman tüccarların etkisi altında geliştirildiğine inanılıyor.
9. Jeon
Kore krepleri olarak da bilinen Jeon, Kore mutfağında genellikle meze, garnitür olarak servis edilen veya atıştırmalık olarak tüketilen bir dizi gözleme benzeri yemeği temsil eder. Jeon tipik olarak tuzlu versiyonlarda hazırlansa da, bu lezzetli kreplerin bazı tatlı çeşitleri de vardır.
En basit haliyle, önce un ve yumurtaya bulanan, ardından yağda tavada kızartılan besindir. Jeon, ince dilimlenmiş et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve çeşitli sebzeler gibi malzemeleri içerir. Krepler geleneksel olarak her yıl Kore Ay Yeni Yılı ve Kore Hasat Festivali sırasında hazırlanır, ancak yıl boyunca her gün yenir.
8. Yakişoba
Yakisoba, Japon usulü kızarmış erişte çeşididir. Çin yemeklerinden gelen bu erişteler genellikle çeşitli et ve sebzelerle karıştırılır. Japonların favorileri genellikle domuz eti, lahana, soğan ve havuçtur. Yemekte kullanılan en yaygın erişte çeşitleri ramen eriştesi (buğday unu ile yapılır) veya soba eriştesidir (karabuğdaydan yapılır).
Soba eriştesi yemeğe adını vermiş olsa da, ramen çeşidi hala yakisoba'da kullanılan en yaygın türdür. Et ve sebzeler tavada kızartıldığında ve erişteler tamamen pişince, yemeği tamamlamak için kalın Worcestershire sosuna benzeyen özel bir yakisoba sosu eklenir.
7. Maraş Dondurması
Dünyada adından her zaman söz ettirmeyi başarmış Maraş Dondurmasının menşeinin Maraş'tan geldiğine inanılan ve ismini de buradan alan Türk dondurmasını diğer çeşitlerden ayıran özelliği, erimeye karşı dayanıklılığı ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı maddenin eklenmesiyle sağlanır: Sakız reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve erken mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.