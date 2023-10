Asya'nın En İyi Sokak Lezzetleri! Türkiye'den O Lezzette Listede Yerini Alıyor

10. Satay

Satay, yanında sosla servis edilen şiş etlerden oluşan geleneksel bir Endonezya yemeğidir. Satay yapmak için her türlü et kullanılabilir, hatta timsah veya yılan eti gibi bazı egzotik çeşitler bile kullanılabilir. Çoğu durumda et, ızgara yapılmadan önce marine edilir.

Turşular farklılık gösterebilir ancak genellikle koyu soya sosu, şeker, sarımsak, limon suyu ve diğer baharatları içerir. Satay'ın Endonezya'nın Java bölgesinden geldiğine ve Hindistan'dan göç eden Müslüman tüccarların etkisi altında geliştirildiğine inanılıyor.