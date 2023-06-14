Asya'nın en popüler 20 salatası: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en popüler salataları deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından salatalar listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20- KERABU - MALEZYA
Malezya kerabu yemekleri tipik olarak, genellikle pirincin yanında servis edilen çeşitli taze sebze ve lezzetli sos kombinasyonlarını ifade eder. Çanak, salatalık, fasulye filizi, mango, arpacık soğanı, kanatlı fasulye, (dört açılı fasulye), hindistancevizi, bambu filizleri ve biber gibi farklı sebze ve meyveleri içerebilirken, ortak eklemeler arasında karides, balık pulları, domuz derisi ve tavuk ayağı.
Pansuman genellikle karides ezmesi, limon suyu, şeker ve kırmızı biberden yapılır. Kerabu terimi, benzer salatalara atıfta bulunmak için Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerinde zaman zaman kullanılmaktadır.
19- YAM KHAİ DAO - TAYLAND
Bu basit Tay salatası, kızarmış yumurta ve soğan ve havuç gibi dilimlenmiş sebzelerin yanı sıra bol miktarda taze doğranmış kişniş ve çeşitli yeşilliklerden oluşur. Salata, genellikle limon suyu, balık sosu, hurma şekeri ve taze acı biberleri birleştiren bir sosla gezdirilir.
Yam khai dao, ördek veya tavuk yumurtası ile hazırlanabildiği gibi, pilav ile servis edilebildiği ve hafif bir ana yemek olarak tüketilebildiği gibi, et ağırlıklı Tay yemeklerinin yanında da kullanılabilir.
18- PHULA KUNG - TAYLAND
Bu sıcak ve ekşi karides salatası, doğranmış limon otu sapları, arpacık soğanı, kaffir misket limonu yaprakları, kişniş ve nane yaprakları ile birleştirilmiş beyazlatılmış karideslerden oluşur ve hepsi acı limon sosuyla kaplanır. Baharatlı karides salatası tipik olarak taze marul yapraklarının üzerine yerleştirilir ve ardından taze nane dallarıyla süslenir.
Bu yemeğin pek çok çeşidi vardır, bunlardan bazıları karides yerine başka tür deniz ürünleri veya balık, hatta daha ilginç bir salata için birkaç deniz ürünü türünün karışımını gerektirir.
17- KETOPRAK - ENDONEZYA
Ketoprak, genellikle tofu salatası olarak tanımlanan geleneksel bir Endonezya sokak yemeğidir. Kızarmış tofu, buharda pişirilmiş pirinç kekleri, pirinç şehriye erişteleri, fasulye filizi, lahana ve salatalık kombinasyonu ile yapılır. Kombinasyon, fıstık sosu ve tatlı soya sosu ile servis edilir.
Genellikle kızarmış arpacık soğanı ve krupuk ile doldurulur. Çanak, Jakarta'daki çok sayıda ketoprak yemek arabasında bulunabilir, ancak yemeğin kökeni hakkında hala devam eden bir tartışma vardır - bazıları, sokak yemeği satıcılarının çoğunun Cirebon'dan gelmesi nedeniyle ilk olarak Cirebon'da yapıldığını iddia eder.
Diğer malzemeler önceden hazırlanırken tofu yemek arabalarından taze olarak kızartılır. Ketoprak genellikle bir vegan yemeğidir, ancak bazen üzerine katı haşlanmış yumurta konur ve bu da onu vegan yapmaz.