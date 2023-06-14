Asya'nın en popüler 20 salatası: Türkiye kaçıncı sırada?

20- KERABU - MALEZYA

Malezya kerabu yemekleri tipik olarak, genellikle pirincin yanında servis edilen çeşitli taze sebze ve lezzetli sos kombinasyonlarını ifade eder. Çanak, salatalık, fasulye filizi, mango, arpacık soğanı, kanatlı fasulye, (dört açılı fasulye), hindistancevizi, bambu filizleri ve biber gibi farklı sebze ve meyveleri içerebilirken, ortak eklemeler arasında karides, balık pulları, domuz derisi ve tavuk ayağı.



Pansuman genellikle karides ezmesi, limon suyu, şeker ve kırmızı biberden yapılır. Kerabu terimi, benzer salatalara atıfta bulunmak için Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerinde zaman zaman kullanılmaktadır.