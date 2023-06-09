Asya'nın en popüler 20 tavuklu yemeği: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyi tavuklu yemekleri deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından tavuklu yemeği listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20- GALİNHA A AFRİCANA - ÇİN
Afrika ve Portekiz mutfağından etkilenen galinha à Africana veya frango assado, geleneksel olarak Makao ile ilişkilendirilen bir yemektir.
Genellikle yer fıstığı, hindistan cevizi sütü, kırmızı biber, rendelenmiş hindistan cevizi ve arpacıktan oluşan baharatlı bir sosla kaplanmış mangalda tavukla yapılır.
Makao eski bir Portekiz kolonisidir ve hikaye, yemeğin Afrika'daki Portekiz kolonilerinde bulduğu malzemeleri kullanarak bir araya getiren bir şef olan Americo Angelo tarafından icat edildiğini söylüyor. Ancak başka bir teori, yemeğin başlangıçta Macau'da bulunan Portekizli aileler tarafından yapıldığını söylüyor.
Bugün bu leziz yemek, Makao'da genellikle evde hazırlanan ve geleneksel restoranların menülerinde bulunan temel bir yemektir. Yanında taze patates cipsi ile servis edilmesi oldukça popülerdir.
19- DİLENCİ TAVUĞU - ÇİN
Dilenci tavuğu bir Çin inceliğidir ve Hangzhou şehrinin en ünlü yemeğidir ve tek bir malzemeden oluşur. İşin sırrı hazırlanışında: Dolma tavuk, lotus yapraklarına sımsıkı sarılır, kile paketlenir ve özel bir fırında veya açık ateşte pişirilir, böylece yumuşak, nemli ve aromatik et elde edilir. görsel olarak var olan en ilginç yemekler.
Çanak servis edildikten sonra, sert dış kabuk genellikle bir çekiçle kırılarak açılır. Efsaneye göre aç bir dilencinin elinde bir tavuk vardı ama onu hazırlayacak imkanı yoktu, bu yüzden dahice bir şekilde tavuğu çamurla kapladı ve açık ateşte pişirdi.
Bir Qing hanedanı İmparatoru tesadüfen yanından geçti ve aromadan etkilendi, bu yüzden durdu ve onu dilenciyle birlikte tüketti. O kadar beğendi ki sarayda ikram edilecek yemekler listesine ekledi. Bugün, yemek ya restoranlarda ya da bir sokak yemeği olarak, etin kemikten dökülmesiyle ve nilüfer yapraklarının ona imza kokusunu vermesiyle yeniliyor.
18- TAVUK KARAHİ - PAKİSTAN
Tavuk karahi, Pakistan ve Kuzey Hindistan'da popüler olan bir kümes hayvanı yemeğidir. Adındaki karahi kelimesi, içinde yemeğin hazırlandığı wok benzeri kalın ve derin bir tencereyi ifade eder. Yemek tavuk dışında kırmızı biber tozu, kimyon, garam masala, zencefil, yenibahar, kakule, domates ve sarımsakla yapılır.
Koyun eti ile hazırlandığında yemek gosht karahi olarak bilinir. Geleneksel olarak pirinç, roti veya naan ile servis edilir.
17- BONJİRİ YAKİORİ - JAPONYA
Bonjiri bir tür yakitori , daha büyük kushiyaki grubuna ait Japon şiş tavuk yemekleri kategorisidir ve et içersin ya da içermesin ızgara ve şişte herhangi bir yiyecek türüdür. Bu yakitori çeşidi, tuzla tatlandırılmış tavuk kuyrukları veya soya sosu, mirin, sake ve şekerle yapılan dara adı verilen özel bir yakitori sosuyla hazırlanır.
Kuyruklar daha sonra tepogushi adı verilen bambu çubuklara saplanır. Diğer yakitori türleri gibi, bonjiri de etin yapışmasını önlemek ve çevirip teyellemeyi kolaylaştırmak için özel bir ızgara olmayan ocakta pişirilir.
Genellikle pişirme, çok yüksek sıcaklıklarda yanan bir tür kömür olan Binchōtan'da yapılır . İlginç bir şekilde, Japon restoranları istenen dokuyu elde etmek için bonjiri için belirli tavuk türleri kullanır.