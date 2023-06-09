Asya'nın en popüler 20 tavuklu yemeği: Türkiye kaçıncı sırada?

19- DİLENCİ TAVUĞU - ÇİN

Dilenci tavuğu bir Çin inceliğidir ve Hangzhou şehrinin en ünlü yemeğidir ve tek bir malzemeden oluşur. İşin sırrı hazırlanışında: Dolma tavuk, lotus yapraklarına sımsıkı sarılır, kile paketlenir ve özel bir fırında veya açık ateşte pişirilir, böylece yumuşak, nemli ve aromatik et elde edilir. görsel olarak var olan en ilginç yemekler.



Çanak servis edildikten sonra, sert dış kabuk genellikle bir çekiçle kırılarak açılır. Efsaneye göre aç bir dilencinin elinde bir tavuk vardı ama onu hazırlayacak imkanı yoktu, bu yüzden dahice bir şekilde tavuğu çamurla kapladı ve açık ateşte pişirdi.



Bir Qing hanedanı İmparatoru tesadüfen yanından geçti ve aromadan etkilendi, bu yüzden durdu ve onu dilenciyle birlikte tüketti. O kadar beğendi ki sarayda ikram edilecek yemekler listesine ekledi. Bugün, yemek ya restoranlarda ya da bir sokak yemeği olarak, etin kemikten dökülmesiyle ve nilüfer yapraklarının ona imza kokusunu vermesiyle yeniliyor.