Balık Hangi Ayda Yenir? Balık Ne Zaman Yenir?
Balıkların hangi ayda ne kadar lezzetli olacağı hakkında tüyoları araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik. Hangi balık hangi ayda yenir?
Ocak
Ocak ayında hangi balık yenir diye düşünüyorsanız, Ocak ayında en lezzetli ve sağlıklı balıklar uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir.
Şubat
Şubat ayı için hangi balık yenir diye düşünüyorsanız, Şubat ayında en lezzetli balık olarak kalkan balığı mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.
Mart
Mart ayında hangi balık yenir diye düşünüyorsanız, Mart ayı için en lezzetli balıklar, Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır
Nisan
Nisan ayında hangi balık yenir diye düşünüyorsanız, Nisan ayı için en lezzetli balıklar, gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.