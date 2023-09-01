Balıkesir Sındırgılı kadınlar sanat sokağında! ''Sındırgı ilçesinde bu mutluluğu yaşatan kadınlarımıza teşekkür ediyorum''
Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği bütçesi depremzedelere gönderildi, yerine Sındırgı Sanat Sokağı kuruldu. Sındırgılı kadınların ürettiği yöresel ve sıfır atık ürünlerinin yer aldığı, yöresel lezzetlerin sunulduğu Sındırgı Belediyesi Sanat Sokağında mini şenlik olarak sürdürülüyor.
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Sındırgılı kadınlar tarafından oluşturulan stantlarda yıl boyunca üretilen el emeği ürünler sergileniyor.
Kocahan da oluşturulan sanat sokağı hem ürünlerin sergilendiği, satışa sunulduğu hem de yöresel lezzetlerin yer aldığı bir alan olarak 3 Eylül Sındırgı’nın Kurtuluş Gününe kadar açık kalacak.
Sındırgılı kadınların festival boyutunda bir organizasyona kendi başlarına imza atmasının mutluluk verdiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgıda bir güzelliğin daha bugün açılışını yaptık.''
Sındırgılı kadınlar, el emeği, sıfır atık ve Sındırgı yöresel ürünlerini açtığı stantlarda sergiledi, satışa sundu.