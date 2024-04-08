Bayram tatilini İstanbul'da geçirecekler için kaçırılmaz etkinlikler!
Bayram tatilini İstanbul'da geçirecekler için İstanbul'u değerlendirme fırsatları. Arefe gününden bayram tatilinin son gününe kadar düzenlenmiş tiyatro etkinliklerini sıraladık sizler için.
Venora Çıkmazı bir Romeo Juliet uyarlamasıdır. Herkesin bildiği bu aşk hikayesini anlatmaya kendini adamış bir Anlatıcı, sadece bu klasik hikayeyi anlatmak istemektedir. Orijinal metinde Romeo’nun ilk aşkı olarak bildiğimiz ve bu aşka karşılık vermeyen Rosaline ise hikayeden saparak Romeo’ya aşık olur.
9 Nisan Salı Baba Sahne Kadıköy'de.
Faust’un hikâyesi hem gizemlerle dolu, hem de bir o kadar dünyevidir. Evrenin bütün bilgisine sahip olmaya çalışan bir entelektüelin bu uğurda Şeytanla karanlık bir anlaşmaya varmasını anlatır. Bu çekici ama aynı zamanda karanlık öyküyü mizahi ve eleştirel tınılarla anlatmayı tercih ettim. Unutulmuş bir geleneksel form olan Meddah formunu çıkış noktası olarak alıp, çağdaş bir Meddah anlatısı yapmanın derdine de düştüm. Marx’ın, modern dünya için söylediği “katı olan her şey buharlaşacak” sözüne kulak verip, Faust’un hikâyesini modern dünyanın çelişkileri ve açmazları üzerinden yorumlama işine giriştim.
9 Nisan Salı Kadıköy Moda Sahnesi'nde
1880' lerin Fransa sında giyotin ile idam edilmek üzere cezalandırılması sonucu. Hücrede süresini bekleyen mahkumun son dakika kararnamesi ile affedilmesini konu almaktadır.
10 Nisan Çarşamba Şişli Pray Tiyatro
Sabahattin Ali’nin, aslında kendisinin yaşadığı bir aşk hikayesi olarak da söylenen, romanı Kürk Mantolu Madonna, 1943 yılında, yazarın ilk ve son aşk romanı olarak yerini almıştır. Taner Barlas’ın, Ağustos 2023 yılında uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı bu eser, edebiyatın dışında, artık tiyatro seyircisiyle de buluşuyor ve sahnelerdeki yerini alıyor. Raif Efendi’nin resim merakının yol açtığı sergilere gitme tutkusu ve Kürk Mantolu Madonna’nın portresiyle karşılaşması büyülü bir yolcuğun başlangıcı olmuştur. Bu çok özel aşk hikâyesi, aynı zamanda yaşadıkları hayatta belki de ilk defa kendilerini var edebilmenin adıdır adeta. Sonrasında gelişen, yazarın hain bir rastlantı olarak tanımladığı, Maria Puder’in uzaktan akrabası olan Frau van Tiedemann’la karşılaşması, Raif Efendi’yi dayanılmaz bir işkencenin içine atmıştır. Tutku dolu bir aşk yaşadığı Madonna’nın başına gelen hazin olay, Raif Efendi’nin baş edemediği duygularla mücadele etmesine neden olmuştur. Tek dostu olarak tanımladığı kara kaplı defter, burada hayatına girer. Aynı şirkette çalıştığı iş arkadaşı ve güvendiği tek kişiye defteri emanet eder. Defter açılır ve on yıllık sır ilk kez aralanır. Oyun; umutsuzluğun ama aynı zamanda da umudun, korkunun ve heyecanın, aşkın yüceliğinin, kendini var etmenin ve hepsinin birleşimiyle yaşama anlam katmanın bir hikâyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
10 Nisan Çarşamba Şişli Trump Sahne