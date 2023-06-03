Beçin Antik Kenti Ege'nin tarihine ışık tutuyor
Muğla'nın Milas ilçesinde, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 6. yüzyıla kadar olan kalıntılar bulundu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.
Kazı Heyeti Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, antik kentte çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentteki arkeolojik çalışmalarda her yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Pektaş şu sözleri söyledi:
- Bu yılki kazı çalışmalarımız yaklaşık 1,5 ay önce başladı. 3 farklı alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. İç Kale'nin iç kısmındaki narlı sarnıçta, İç Kale'nin hemen dışında surların dibindeki kule kısmında ve şapelin bulunduğu alanın çevresinde kazı çalışması yapıyoruz.