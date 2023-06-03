Beçin Antik Kenti Ege'nin tarihine ışık tutuyor

Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentteki arkeolojik çalışmalarda her yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Pektaş şu sözleri söyledi:

- Bu yılki kazı çalışmalarımız yaklaşık 1,5 ay önce başladı. 3 farklı alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. İç Kale'nin iç kısmındaki narlı sarnıçta, İç Kale'nin hemen dışında surların dibindeki kule kısmında ve şapelin bulunduğu alanın çevresinde kazı çalışması yapıyoruz.