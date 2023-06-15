Bilimsel olarak kanıtlanmamış insanlar tarafından görüldüğü inanılan yaratıklar
Bilimin neslinin tükendiğine inandığı ama insanların hala canlı olduğuna inandığı hayvanlardır. Diğer zamanlarda, bilimin kesinlikle var olmadığı, ancak insanların onları bulma umuduna hala sarıldığı efsane yaratıklardır.
1- KOCA AYAK
Dünyadaki en ünlü ve en sık "görebilen" kriptidlerden (varlığı kanıtlanmamış ama bazı insanlar tarafından görüldüğü düşünülen hayvanlar) biri Koca Ayak olmalı. Sözde Kuzey Amerika ormanlarına özgü maymun benzeri bir yaratıktır. 227 kilogramdan daha ağır olduğu ve yedi 2 ila 3 metre arasında olduğu düşünülüyor.
2- LOCH NESS CANAVARI
En ünlü kriptedler için bir başka rakip, İskoçya'daki Loch Ness Canavarı olmalı. Koca Ayak gibi, Loch Ness Canavarı'nın hikayesi de çoğu insanın düşündüğünden çok daha eskidir.
Loch Ness Canavarı, genellikle sırtında sudan çıkan bir veya daha fazla tümsek bulunan büyük, uzun boyunlu bir yaratık olarak tanımlanır. Manzaralar ve fotoğraflar, diyelim ki, en iyi ihtimalle sivilceli olduğundan, daha fazla açıklama zordur.
3- CHUPACABRA
Chupacabra, ilk iki girişimiz kadar ünlü değil, ama oraya gidiyor. Cryptidler listesine bu görece yeni başlayan kişi ilk olarak 1995'te görüldü ve o zamandan beri pop kültüründe patladı.
Açıklamalar çok çeşitlidir. Bazen chupacabra, sürüngen veya uzaylı benzeri olarak tanımlanır. Genellikle çok büyük bir köpek veya küçük bir ayı büyüklüğünde nispeten büyük bir yaratıktır. Raporlar genellikle sırtında kuyruğa kadar bir sıra diken olduğunu belirtir. Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha çok tipik olarak bir köpeğe benzer olduğu iddia edilir.
4- MOTHMAN
Chupacabra'ya çok benzeyen Mothman, kriptidler listesine daha modern bir ektir. Aynı zamanda, bir araya getirilmiş şifreli ve modern bir canavar hikayesi gibi görünmesi de benzer.
Çoğu kriptid, bir şekilde mevcut yaratıklara benzeme eğilimindedir, bu da onların inandırıcılığını artırır. Belki Nessie, bir şekilde hayatta kalmayı başarmış bir dinozor ailesidir. Belki Koca Ayak, Kuzey Amerika'ya özgü Büyük Maymunların çok nadir bir örneğidir vb. Mothman, ancak, bu eğilime karşı çıkıyor. Güve kanatları ve parlak kırmızı gözleri olan büyük, insan boyutunda bir yaratık olduğu söylenir.