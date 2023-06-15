Bilimsel olarak kanıtlanmamış insanlar tarafından görüldüğü inanılan yaratıklar

2- LOCH NESS CANAVARI

En ünlü kriptedler için bir başka rakip, İskoçya'daki Loch Ness Canavarı olmalı. Koca Ayak gibi, Loch Ness Canavarı'nın hikayesi de çoğu insanın düşündüğünden çok daha eskidir.

Loch Ness Canavarı, genellikle sırtında sudan çıkan bir veya daha fazla tümsek bulunan büyük, uzun boyunlu bir yaratık olarak tanımlanır. Manzaralar ve fotoğraflar, diyelim ki, en iyi ihtimalle sivilceli olduğundan, daha fazla açıklama zordur.