Bu filmleri bitirene kadar yerinizde kalkamayacaksınız! Korku, gerilim ve merak... Nefes almadan izleyeceğiniz 10 film!
Gerilim filmleri bazı insanların kaçındığı bir tür olsa da bazı insanlar gerilim filmlerini özel olarak sevmektedir. İşte gerilim filmi sevenleri koltuğa kilitleyecek 10 film...
EX MACHINA
Yazar Alex Garland (28 Gün Sonra), başrolünde Caleb Smith'in (Domhnall Gleeson) yer aldığı bu muhteşem gerilim filminin yönetmen koltuğunda oturuyor - şirketinde düzenlenen bir yarışmayı kazanarak CEO'su Nathan Bateman'ın (Oscar Isaac) malikanesinde bir hafta geçirmeye hak kazanan bir programcı. Smith, Bateman'ın son yapay zeka 'grubu' için Turing benzeri bir bilinç deneyi için insan testi olarak seçildiğini öğrenir. İnsanların insanlarla uğraşmaması gerektiğine dair bir örnek varsa, o da budur.
I'M THINKING OF ENDING THINGS (HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM)
2005 yılında Eternal Sunshine of the Spotless Mind ile En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanan Charlie Kaufman,bu filimin de arkasındaki beyin. Jesse Plemons'ın canlandırdığı erkek arkadaşı Jake ile ilişkisini bitirmeyi düşünen genç bir kadın olan Lucy rolündeki Jessie Buckley'nin başrolünde oynadığı Bir Şeyleri Bitirmeyi Düşünüyorum, ikilinin Jake'in ailesini gözlerden uzak çiftliklerinde ziyaret etmesiyle başlar.Bir kar fırtınası sırasında Jake'in annesi (Toni Collette) ve babasıyla (David Thewlis) çiftlikte mahsur kalan genç kadın, erkek arkadaşı, kendisi ve dünya hakkında bildiği ya da anladığı her şeyin doğasını sorgulamaya başlar. Bu film sonunda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlıyor.
AMERİCAN PSYCHO (AMERİKAN SAPIĞI)
Christian Bale, Reese Witherspoon ve Justin Theroux'nun başrollerini paylaştığı Amerikan Sapığı, kurbanlarına tecavüz etmeyi, öldürmeyi ve parçalamayı seven psikopat bir katil olan Wall Street'li işadamı Patrick Bateman'ın (Bale) karanlık ilgi alanlarını ele alıyor. Başka bir deyişle Bateman, içinde sadece açgözlülük ve tiksinti barındıran, başkalarının sahip olabileceklerini istemekten kaynaklanan açgözlülük ve beklentilerini karşılamayanlara ve ilk ya da en iyi olmadığı için kendisine duyduğu tiksinti ile insana benzeyen bir kabuktan oluşur. Bu tiksinti sonunda kendini dünyayı bu insanlardan kurtarmak istemekle gösterir; onları insan olarak değil, yalnızca kurtulmak istediği özellikleriyle görür. Karanlık ve ürkütücü olduğu kadar muhteşem bir gerilim filmi.
NOCTURNAL ANIMALS (GECE HAYVANLARI)
Tom Ford'un yazıp yönettiği bu film, 2016 Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Amy Adams'ın zengin sanat galericisi Susan Morrow'u ve Jake Gyllenhaal'un yazar Tony Hastings'i canlandırdığı film, boşanmış bir çiftin birbirleri hakkında bazı gizli gerçekleri öğrenmelerini konu alan romantik bir gerilim. Morrow, eski kocasının yazılarının peşini bırakmadığını fark eder ve bunun onun bir tür intikamı olduğuna kendini ikna etmeye çalışır. 'Hikâye içinde hikâye' olan filmin ilk bölümünde Susan, 20 yıl önce terk ettiği eski kocasından bir kitap taslağı alıyor. İkinci bölüm, aile tatili şiddet ve ölümle sonuçlanan bir adamın etrafında dönen 'Nocturnal Animals' adlı gerçek el yazmasını takip ediyor. Aynı zamanda, kendini ilk evliliğini hatırlarken ve kendisiyle ilgili bazı karanlık gerçeklerle yüzleşirken bulan Susan'ın hikayesini de takip etmeye devam ediyor.