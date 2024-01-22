Bu filmleri bitirene kadar yerinizde kalkamayacaksınız! Korku, gerilim ve merak... Nefes almadan izleyeceğiniz 10 film!

AMERİCAN PSYCHO (AMERİKAN SAPIĞI)

Christian Bale, Reese Witherspoon ve Justin Theroux'nun başrollerini paylaştığı Amerikan Sapığı, kurbanlarına tecavüz etmeyi, öldürmeyi ve parçalamayı seven psikopat bir katil olan Wall Street'li işadamı Patrick Bateman'ın (Bale) karanlık ilgi alanlarını ele alıyor. Başka bir deyişle Bateman, içinde sadece açgözlülük ve tiksinti barındıran, başkalarının sahip olabileceklerini istemekten kaynaklanan açgözlülük ve beklentilerini karşılamayanlara ve ilk ya da en iyi olmadığı için kendisine duyduğu tiksinti ile insana benzeyen bir kabuktan oluşur. Bu tiksinti sonunda kendini dünyayı bu insanlardan kurtarmak istemekle gösterir; onları insan olarak değil, yalnızca kurtulmak istediği özellikleriyle görür. Karanlık ve ürkütücü olduğu kadar muhteşem bir gerilim filmi.