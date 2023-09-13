Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri
Dünyanın dört bir yanında varlığını sürdüren farklı gelenekler her zaman merak konusu olmuştur. İşte Mısır'dan tutun da Madagaskar'a kadar birbirinden tuhaf gelenekler...
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Tamil halkı tarafından kutlanan piercing festivali Thaipusam
Venezuela'da misafirlerin eve erken gelmesi saygısızlık olarak görülür, en az 15 dakika sonra gidilmelidir.
Bir ilginç gelenekte İspanya'dan. İnsanlar her sene domates festivali yapıyor. Topladıkları domateslerle adeta savaş yapan İspanyollar, bu festivalden oldukça keyif alıyor gibi.
Çin'deki bir geleneğe göre de kızların evlenmeden önce ki 1 ay boyunca ağlamaları gerekiyor.