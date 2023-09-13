Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri

Dünyanın dört bir yanında varlığını sürdüren farklı gelenekler her zaman merak konusu olmuştur. İşte Mısır'dan tutun da Madagaskar'a kadar birbirinden tuhaf gelenekler...

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Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri - Resim: 1

Tamil halkı tarafından kutlanan piercing festivali Thaipusam

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Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri - Resim: 2

Venezuela'da misafirlerin eve erken gelmesi saygısızlık olarak görülür, en az 15 dakika sonra gidilmelidir.

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Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri - Resim: 3

Bir ilginç gelenekte İspanya'dan. İnsanlar her sene domates festivali yapıyor. Topladıkları domateslerle adeta savaş yapan İspanyollar, bu festivalden oldukça keyif alıyor gibi.

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Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz! Dünyanın en tuhaf gelenekleri - Resim: 4

Çin'deki bir geleneğe göre de kızların evlenmeden önce ki 1 ay boyunca ağlamaları gerekiyor.

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