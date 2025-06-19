Bu hafta 9 yeni film vizyonda!

PARMAKLIKLAR ARDINDA İKİ KADIN

Atlanta Film yapımı olan ve başrollerini Zümrüt Erkin ile Pervin Bağdat’ın paylaştığı “Parmaklıklar Ardında İki Kadın” filmi, dramatik anlatımıyla dikkat çekiyor. Filmde, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş Zerda ile hasta kızına umut arayan Esra’nın cezaevinde geçen çekişmeli görüşmeleri mercek altına alınıyor. Giderek tırmanan bu yüzleşme, iki kadının da sınırlarını zorluyor.