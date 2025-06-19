Bu hafta 9 yeni film vizyonda!
Gerilimden komediye, animasyondan korkuya kadar geniş bir yelpazede toplam 9 film, bu hafta sinema salonlarını fethetmeye hazırlanıyor.
28 YIL SONRA
Yönetmen koltuğunda Danny Boyle’un oturduğu “28 Yıl Sonra”, öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının ardından geçen 30 yılın ardından yaşananları konu alıyor. Filmin başrollerinde Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes yer alıyor. Karantinaya alınmış bir adadan anakaranın karanlık kalbine uzanan tehlikeli bir görevle birlikte, enfekte olanların yanı sıra hayatta kalanların da mutasyona uğrayan sırları ortaya çıkıyor.
PARMAKLIKLAR ARDINDA İKİ KADIN
Atlanta Film yapımı olan ve başrollerini Zümrüt Erkin ile Pervin Bağdat’ın paylaştığı “Parmaklıklar Ardında İki Kadın” filmi, dramatik anlatımıyla dikkat çekiyor. Filmde, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş Zerda ile hasta kızına umut arayan Esra’nın cezaevinde geçen çekişmeli görüşmeleri mercek altına alınıyor. Giderek tırmanan bu yüzleşme, iki kadının da sınırlarını zorluyor.
KASIRGA
John Maclean’ın yönettiği ve 1790’lı yılların Britanyası’nda geçen “Kasırga”, bir kukla göstericisinin suç çetesine karşı verdiği intikam mücadelesini anlatıyor. Babasıyla sokaklarda gösteri yapan Tornado’nun, Sugarman liderliğindeki çeteyle karşılaşmasının ardından başlayan ölüm kalım savaşı, izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatacak.
ELIO
Adrian Molina, Madeline Sharafian ve Domee Shi’nin yönetmenliğini yaptığı animasyon film “Elio”, genç bir çocuğun evrende yaşadığı sıra dışı serüveni konu alıyor. Galaksiler arası yaşam formlarıyla tanışan Elio, Communiverse adlı bir evrende kendisini temsil etmek zorunda kalıyor. Filmi Türkçe dublajda ünlü oyuncu Aslı Enver seslendiriyor.
KANLI YOLCULUK
Bruce Goodison’un yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılan “Kanlı Yolculuk”, gece geç saatlerde Londra sokaklarında bir taksiye binen genç çiftin karanlık bir kabusun içine sürüklenmesini konu alıyor. Senaryosu Virginia Gilbert’e ait film, gerilim severleri derinden sarsacak.
PROJECT X
Karim Abdel Aziz’in başrolünde yer aldığı “Project X”, Avrupa’nın dört bir yanından antika kaçıran uluslararası bir çeteye karşı mücadele eden bir polis memurunun nefes kesen hikayesini anlatıyor. Filmde Mariam El Gendy ve Essam El Sakka da rol alıyor.
ZİKİR
Yönetmenliğini Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş’ın yaptığı “Zikir”, Osmanlı döneminden kalan lanetli bir ailenin bugüne uzanan karanlık geçmişini konu alıyor. Filmin baş karakteri Cabbar, seçilmiş bir ruh olarak, zikir geleneğinin son temsilcisi olarak konağın dehlizlerinde korku dolu bir yolculuğa çıkıyor.
DA VİNCİ ŞİFRESİ
Dan Brown’ın çok satan kitabından uyarlanan ve 2006’da izleyiciyle buluşan “Da Vinci Şifresi”, Tom Hanks, Audrey Tautou ve Alfred Molina’nın başrollerinde yer aldığı restore edilmiş versiyonuyla yeniden vizyona giriyor. Paris’teki Louvre Müzesi’nde işlenen bir cinayetin çözülme süreci, izleyiciyi gizemli bir serüvene sürüklüyor.
TERMINATOR 2
James Cameron’ın efsanevi bilim-kurgu serisi “Terminator”un ikinci filmi olan “Terminator 2: Mahşer Günü”, restore edilmiş 3D versiyonuyla yeniden sinemalarda. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ve Edward Furlong’un rol aldığı film, distopik evreniyle bir kez daha izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.