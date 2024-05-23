Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona yeni filmler
Sinemaseverler bu hafta vizyona girecek yeni filmleri merak ediyor. Sinema salonlarında gösterime girecek 8 yeni film belli oldu. Filmlerin oyuncu kadrosu ve konuları da paylaşıldı. İşte komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona izleyicilerle buluşacak 8 yeni yapım...
Sinema salonlarında bu hafta yeni filmler izleyicilerle buluşacak. İşte komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona sinemaseverleri salonlara çekecek olan 8 yeni filmin detayları...
FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI
Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.
Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.
KARGANIN UYKUSU
Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.
Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.
YAPAY SEVGİLİM
Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.
Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.