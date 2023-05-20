Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda gösterime girecek yeni filmler...
Bu hafta sinemalarda 6 film vizyona girecek. Merakla beklenen filmlerden oluşan bu haftaki listenin 2'si yerli yapım. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta sinemada ne var? Sinemaya gelecek yeni filmler neler? Vizyona girecek yeni filmlerin konuları ne?
Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 6 film vizyona girecek. "Hızlı ve Öfkeli 10", "Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?" ve "Araf 6: Ölüm" filmleri dikkati çekiyor. İşte izleyicilerle buluşacak yeni yapımlar...
HIZLI VE ÖFKELİ 10
Macera ve aksiyon tutkunlarının merakla beklediği "Hızlı ve Öfkeli" serisinin onuncu filmi izleyici ile buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in oturduğu film, Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi ele alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Jordana Brewster, Charlize Theron, John Cena, Jason Statham, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Tyrese Gibson, Alan Ritchson, Sung Kang ve Rita Moreno yer aldı.
AŞKIN BUNUNLA NE İLGİSİ VAR?
Hintli yapımcı ve yönetmen Shekhar Kapur'un yeni filmi "Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Mim Shaikh, Lily James ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:
"Belgeselci ve arkadaşlık uygulamaları bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kazım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe, Londra'dan Lahor'a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında farklı bir bakış açısı kazanır."
BİR UMUT
Ümit Köreken'in yönettiği; Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı "Bir Umut", sinema filmlerinde rol almak isteyen bir gencin hikayesini konu alıyor.
Sinema filmlerinde rol almanın hayalini kuran oyuncu Umut, eşi Asiye ile birlikte kurdukları özel tiyatroda bir yönetmendir. Babasını henüz on dört yaşındayken kaybetmiş olan Umut, annesi üç çocuklu bir adamla evlenince Bursa'da yaşayan dayısının yanına gönderilmiş ve yirmi yıl annesiyle görüşmemiştir. MS hastalığı nedeniyle Bursa'ya gelen annesi ile yirmi yıldır sonra karşı karşıya gelen Umut'un hayatı kırk iki saat içinde altüst olur.