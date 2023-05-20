Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda gösterime girecek yeni filmler...

BİR UMUT

Ümit Köreken'in yönettiği; Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı "Bir Umut", sinema filmlerinde rol almak isteyen bir gencin hikayesini konu alıyor.

Sinema filmlerinde rol almanın hayalini kuran oyuncu Umut, eşi Asiye ile birlikte kurdukları özel tiyatroda bir yönetmendir. Babasını henüz on dört yaşındayken kaybetmiş olan Umut, annesi üç çocuklu bir adamla evlenince Bursa'da yaşayan dayısının yanına gönderilmiş ve yirmi yıl annesiyle görüşmemiştir. MS hastalığı nedeniyle Bursa'ya gelen annesi ile yirmi yıldır sonra karşı karşıya gelen Umut'un hayatı kırk iki saat içinde altüst olur.