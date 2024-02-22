Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar
Sinema salonlarında bu hafta vizyona girecek yeni filmler merakla bekleniyor. Sinemaseverleri 2'si yerli toplam 5 yeni film bekliyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Detaylar haberimizde...
Film izlemeyi sevenler, bu hafta vizyona girecek yeni filmleri araştırmaya başladı. Yarından itibaren sinema salonlarında olacak filmlerin neler olduğu merak ediliyor. 2'si yerli 5 yapım izleyicilerle buluşacak. İşte bu hafta vizyona girecek filmlerin ayrıntıları...
ERDAL İLE ECE
Şahan Gökbakar'ın Seda Türkmen ile başrolünü paylaştığı yeni filmi "Erdal ile Ece" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan olayları mizahi bir dille ele alıyor.
HAYATLA BARIŞ
Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz ve Sinan Tuzcu'nun rol aldığı "Hayatla Barış" izleyici ile buluşacak.
Ekin Pandır'ın yönetmenliğini üstlendiği film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampute Futbol Milli Takımının değil, ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor.
İLGİ ALANI
ABD, Birleşik Krallık ve Polonya ortak yapımı dönem filmi "İlgi Alanı" , Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, kampın yanındaki bir ev ve bahçede, aileleri için ideal bir yaşam kurması hikayesini merkezine alıyor.
Sandra Hüller, Christian Friedel ve Ralph Herforth'un rol aldığı filmi Jonathan Glazer yönetti.