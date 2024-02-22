Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar

HAYATLA BARIŞ

Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz ve Sinan Tuzcu'nun rol aldığı "Hayatla Barış" izleyici ile buluşacak.

Ekin Pandır'ın yönetmenliğini üstlendiği film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampute Futbol Milli Takımının değil, ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor.