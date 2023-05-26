Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Vizyondaki filmler! İşte sinemalardaki yeni filmler...
Bu hafta sinemalarda 7 film vizyona girecek. Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmlerden oluşan bu haftaki listenin 3'ü yerli yapım. Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta sinemada ne var? Sinemadaki yeni filmler neler? Vizyona girecek yeni filmlerin konuları ne?
Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek. Kaygısız Baş, Savaş Atı ve İşaretliler: Kurban filmleri öne çıkıyor. İşte sinameseverlerle buluşacak yeni filmler...
KAYGISIZ BAŞ
Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş"ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi.
Bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.
SAVAŞ ATI
Gina Gammell ve Riley Keough'un yönettiği "Savaş Atı", aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öykülerini aktarıyor.
Filmde Jojo Bapteise Whiting, Ladainian Crazy Thunder, Jesse Schmockel, Wilma Colhoff ile Lona Red Bear rol aldı.
Dram türündeki film, yönetmen Keough'un American Honey'nin çekimleri sırasında tanıştığı Oglala Lakotası Bill Reddy ve Franklin Sioux Bob'un kendi yaşam öykülerinden esinlenerek beyaz perdeye uyarladı.
KÜÇÜK DENİZ KIZI
Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olan Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı", insan olmayı hayal eden küçük deniz kızı Ariel'in hikayesiniele alıyor.